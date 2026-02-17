Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Miércoles de ceniza 2026: ¿Cuál es su significado y por qué es una tradición católica?

Durante esta jornada, los creyentes practican el ayuno y la abstinencia como parte de la tradición católica./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:41 - 17 febrero 2026
Este gesto simboliza el ciclo litúrgico y refuerza el sentido de renovación espiritual que caracteriza a la Cuaresma

El Miércoles de Ceniza 2026 marca el inicio de la Cuaresma, uno de los periodos más importantes dentro del calendario litúrgico de la Iglesia católica. Esta celebración religiosa se lleva a cabo 40 días antes del Domingo de Resurrección, sin contar los domingos, y representa un tiempo de preparación espiritual para la Semana Santa.

Cada año, millones de fieles acuden a las iglesias para recibir la imposición de la ceniza en la frente, una señal visible de fe y arrepentimiento. Durante la ceremonia, el sacerdote coloca la ceniza en forma de cruz mientras pronuncia frases como: “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” o “Conviértete y cree en el Evangelio”. Estas palabras invitan a la reflexión sobre la fragilidad humana y la necesidad de conversión.

La ceniza utilizada en esta fecha proviene de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior./ Pixabay

La ceniza que se utiliza en esta fecha proviene de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Este gesto simboliza el ciclo litúrgico y refuerza el sentido de renovación espiritual que caracteriza a la Cuaresma.

¿Qué significa el Miércoles de Ceniza para los católicos?

El significado del Miércoles de Ceniza está profundamente ligado al arrepentimiento y la penitencia. En la tradición bíblica, la ceniza es un símbolo de humildad y reconocimiento de los errores. En el Antiguo Testamento, cubrirse de ceniza era una muestra pública de duelo o arrepentimiento ante Dios.

Para los católicos, esta fecha no solo es un acto simbólico, sino el comienzo de un camino de preparación interior que incluye oración, ayuno y limosna. Estas tres prácticas son pilares de la Cuaresma y buscan fortalecer la vida espiritual de los creyentes.

Con la imposición de la ceniza, la Iglesia invita a la reflexión, el arrepentimiento y la conversión espiritual./ Pixabay

Además, el Miércoles de Ceniza es un día de ayuno y abstinencia. La Iglesia establece que los fieles adultos deben realizar ayuno —es decir, hacer una comida fuerte al día— y abstenerse de consumir carne. Esta práctica tiene como finalidad fomentar la disciplina y recordar el sacrificio.

¿Por qué es una tradición católica que se mantiene vigente?

La permanencia del Miércoles de Ceniza como tradición se debe a su profundo significado espiritual y comunitario. Más allá del acto externo de recibir la ceniza, la celebración invita a un compromiso personal de cambio y renovación.

Durante esta jornada, los creyentes practican el ayuno y la abstinencia como parte de la tradición católica./ Pixabay

A lo largo de los siglos, esta práctica se ha mantenido como una de las manifestaciones más visibles de la fe católica. Incluso personas que no asisten regularmente a misa suelen acudir este día, lo que demuestra su relevancia cultural y religiosa.

En 2026, el Miércoles de Ceniza vuelve a convocar a millones de creyentes alrededor del mundo, quienes inician la Cuaresma con el propósito de reflexionar, reconciliarse y prepararse para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo durante la Semana Santa.

La frase “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” acompaña uno de los momentos más significativos de la ceremonia./ Pixabay
