"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón

¿Falla de organización o decisión técnica? De cara al Clausura 2026 de la Liga MX, la planeación de Cruz Azul trascendió por sus irregularidades. La salida de de jugadores importantes, como Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli; la tardanza en el traspaso de Mateusz Bogusz, y -sobre todo- el fallido fichaje de Miguel Borja expusieron a los cementeros a duras críticas por parte de expertos y aficionados.

Al final, el equipo de la Noria encontró en Nicolás Ibáñez el centro delantero que tanto deseaba y de hecho el atacante ya se estrenó tanto en la Copa de Campeones Concacaf contra Vancouver FC, como en liga el pasado fin de semana ante su exequipo, Tigres. Sin embargo, en su momento se especuló mucho sobre el caso de Borja, que al no quedarse en Cruz Azul fichó con Al-Wasl de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos.

Nico Ibáñez celebrando con Larcamón l IMAGO7

¿Qué dijo Miguel Borja sobre su fichaje caído con Cruz Azul?

Desde que se confirmó que el colombiano ya no estaría bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, el futbolista ha sido honesto respecto a lo ocurrido. Aunque agradeció la oportunidad y el interés a la directiva cementera, lamentó que no se diera el fichaje porque no se liberó a tiempo una plaza de extranjero. Y esta semana, en entrevista con El Vbar de CaracolRadio, reiteró que el fichaje se cayó porque el trámite tardó demasiado.

“Yo llegué, hice los exámenes médicos, todo salió bien. Pero bueno, el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado”, y aseguró que él llegó a Ciudad de México desde el 26 de diciembre con toda su familia. Sin embargo, casi un mes después la contratación seguía sin oficializarse y por ello el futbolista junto con su agente buscaron otra opción.

Miguel Borja en partido con River Plate | MEXSPORT

Ya era la tercera fecha y… se estaba todo saliendo de control. Yo tenía toda mi familia allá", enfatizó Borja, quien le habría salido gratis a Cruz Azul, ya que el colombiano finalizó contrato con River Plate previo a ponerse a disposición del cuerpo técnico en la Noria, a quien el delantero liberó de responsabilidad a pesar de la especulación que ha habido desde que se cayó su fichaje.

¿Cuál fue el papel de Larcamón en el fichaje caído de Borja?

El colombiano aseguró que las versiones de que no firmó con Cruz Azul porque Larcamón no lo quiso no son ciertas, ya que él demostró su valor ante el estratega argentino. "Eso son especulaciones. Yo llegué y le demostré al profesor con cada entrenamiento las ganas y el deseo con el que llegué", finalizó Borja, que espera alcanzar un buen nivel en Emiratos Árabes Unidos para ser convocado a la Selección de Colombia en la Copa Mundial 2026.

Borja con River Plate en la Copa Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT