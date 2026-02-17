Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón

Miguel Ángel Borja no fichó por Cruz Azul | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:17 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El colombiano se perfilaba para ser el refuerzo estrella de la Máquina, pero terminó en Emiratos Árabes Unidos

¿Falla de organización o decisión técnica? De cara al Clausura 2026 de la Liga MX, la planeación de Cruz Azul trascendió por sus irregularidades. La salida de de jugadores importantes, como Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli; la tardanza en el traspaso de Mateusz Bogusz, y -sobre todo- el fallido fichaje de Miguel Borja expusieron a los cementeros a duras críticas por parte de expertos y aficionados.

Al final, el equipo de la Noria encontró en Nicolás Ibáñez el centro delantero que tanto deseaba y de hecho el atacante ya se estrenó tanto en la Copa de Campeones Concacaf contra Vancouver FC, como en liga el pasado fin de semana ante su exequipo, Tigres. Sin embargo, en su momento se especuló mucho sobre el caso de Borja, que al no quedarse en Cruz Azul fichó con Al-Wasl de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos.

Nico Ibáñez celebrando con Larcamón l IMAGO7
Nico Ibáñez celebrando con Larcamón l IMAGO7

¿Qué dijo Miguel Borja sobre su fichaje caído con Cruz Azul?

Desde que se confirmó que el colombiano ya no estaría bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, el futbolista ha sido honesto respecto a lo ocurrido. Aunque agradeció la oportunidad y el interés a la directiva cementera, lamentó que no se diera el fichaje porque no se liberó a tiempo una plaza de extranjero. Y esta semana, en entrevista con El Vbar de CaracolRadio, reiteró que el fichaje se cayó porque el trámite tardó demasiado.

 “Yo llegué, hice los exámenes médicos, todo salió bien. Pero bueno, el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado”, y aseguró que él llegó a Ciudad de México desde el 26 de diciembre con toda su familia. Sin embargo, casi un mes después la contratación seguía sin oficializarse y por ello el futbolista junto con su agente buscaron otra opción.

Miguel Borja en partido con River Plate | MEXSPORT
Miguel Borja en partido con River Plate | MEXSPORT

Ya era la tercera fecha y… se estaba todo saliendo de control. Yo tenía toda mi familia allá", enfatizó Borja, quien le habría salido gratis a Cruz Azul, ya que el colombiano finalizó contrato con River Plate previo a ponerse a disposición del cuerpo técnico en la Noria, a quien el delantero liberó de responsabilidad a pesar de la especulación que ha habido desde que se cayó su fichaje.

¿Cuál fue el papel de Larcamón en el fichaje caído de Borja?

El colombiano aseguró que las versiones de que no firmó con Cruz Azul porque Larcamón no lo quiso no son ciertas, ya que él demostró su valor ante el estratega argentino. "Eso son especulaciones. Yo llegué y le demostré al profesor con cada entrenamiento las ganas y el deseo con el que llegué", finalizó Borja, que espera alcanzar un buen nivel en Emiratos Árabes Unidos para ser convocado a la Selección de Colombia en la Copa Mundial 2026.

Borja con River Plate en la Copa Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Borja con River Plate en la Copa Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

Tras su llegada a Al-Wasl, Borja ha disputado tres partidos y marcado la misma cantidad de goles. El atacante hizo un doblete en el partido de ida de los Octavos de Final de la AFC Champions League Two, en la derrota 3-2 ante Al-Zawraa SC de Iraq. Mientras que en el torneo nacional anotó el tanto del empate ante Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos hace un par de semanas.

Últimos videos
Lo Último
11:30 VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
11:26 ¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
11:17 "Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
11:12 Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
11:03 Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
10:49 El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
10:44 VIDEO: Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron rescatados por Ejército tras ataque armado en Zacatecas
10:41 Simulacro 2026: ¿Cómo activar la alerta sísmica en tu televisión?
10:41 Miércoles de ceniza 2026: ¿Cuál es su significado y por qué es una tradición católica?
10:30 Christian Pulisic aparece en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
Contra
17/02/2026
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
Futbol
17/02/2026
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Futbol
17/02/2026
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Contra
17/02/2026
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
Futbol
17/02/2026
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Empelotados
17/02/2026
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica