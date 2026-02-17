¿Cuándo y dónde ver el Bodo/Glimt vs Inter de Champions League?

La UEFA Champions League vive una de sus eliminatorias más intrigantes de la temporada con la Ida de los Playoffs entre Bodø/Glimt e Inter que se disputará este miércoles en tierras noruegas. Se trata de uno de los cruces más inesperados de esta fase, que enfrenta a un equipo emergente con uno de los grandes nombres europeos.

El conjunto noruego ha sorprendido a propios y extraños tras una campaña interesante en la fase de liga. Pese a no figurar entre los favoritos, Bodø/Glimt consiguió resultados destacados ante rivales de mayor cartel, lo que le permitió avanzar y asegurarse una plaza en esta eliminatoria de acceso a los octavos de final.

Pase de Bodo/Glimt a Playoffs de Champions I AP

Un duelo histórico para Bodo/Glimt

Para el entrenador Kjetil Knutsen, este duelo representa un desafío histórico, en el que su equipo podrá demostrar que su estilo de juego ofensivo y su cohesión grupal no son fruto de la casualidad, sino el resultado de un proyecto deportivo que ha crecido con paso firme en Europa.

Inter de Milán, subcampeón de la Champions League la temporada pasada y uno de los clubes más laureados de Italia llegan tras no colarse a Octavos tras la fase de liga y ahora deben pasar por este exigente playoff para mantener vivas sus aspiraciones en la máxima competición continental.

Inter de Milán vence a Pisa | AP

El partido se jugará en el Aspmyra Stadion de Bodø, un escenario que se ha vestido de gala pese a su modesta capacidad. Las condiciones climáticas también estarán en la mirada de aficionados y jugadores, dado que la ciudad nórdica puede presentar temperaturas extremas para un encuentro de este calibre.

Por su parte, Bodø/Glimt apuesta por una ofensiva dinámica, impulsada por el buen momento de su ataque en casa, mientras que Inter confía en su experiencia y jerarquía europea para imponer su ritmo e instinto competitivo, aunque llega con matices en su rendimiento reciente.

¿Cuáles son sus antecedentes?

La ausencia de un antecedente moderno significativo entre ambos equipos añade un extra de incertidumbre. La única confrontación en competiciones europeas data de la vieja Copa de Ganadores de Copa de 1978-79, donde los italianos se impusieron con autoridad, pero el contexto futbolístico actual es radicalmente distinto.

Modric enfrentando a Lautaro Martínez | AP

Con un pase a los octavos de final en juego, ambos conjuntos buscarán un resultado favorable que les permita encarar la vuelta con ventaja. Más allá de la táctica, este duelo simboliza una nueva fase en el fútbol europeo, donde clubes emergentes como Bodø/Glimt desafían a instituciones tradicionales en la búsqueda de un sueño continental.

Fecha: 18 de marzo

Hora: 14:00

Estadio: Aspmyra Stadion

Transmisión: FOX One