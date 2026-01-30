¿Despreocupado? La 'burla' de José Mourinho tras conocer que volverá a enfrentar al Real Madrid

Por algo es The Special One. Benfica logró una de las mayores proezas de la temporada al derrotar al Real Madrid en la Champions League, en una muestra más de la grandeza de José Mourinho. Sin embargo, el futbol como la vida da revanchas, razón por la cual ambos equipos se volverán a enfrentar en el torneo de UEFA en los Playoffs rumbo a los Octavos de Final.

Pero para Mourinho no es de mucha importancia volver a enfrentar a uno de los equipos a los que dirigió, pues después de que se dio a conocer la revancha inmediata, el estratega lusitano realizó una publicación en sus redes sociales.

José Mourinho | AP

Por medio de su cuenta personal de Instagram, The Special One subió una foto analizando a su próximo rival en la Primeira Liga, el CD Tondela. Las Águilas de Mourinho marchan en el segundo lugar general, mientras que los Auriverdes están en la penúltima posición, en puestos de descenso.

¿Cuándo serán los partidos entre Benfica y Real Madrid?

Los dos encuentros entre ambos equipos se darán en el mes de febrero, específicamente los días 17 y 25. La primera batalla será en el Estádio da Luz, en Lisboa, lugar de aquel último y mítico enfrentamiento entre los lusos y los merengues.

Mientras que la segunda batalla en la eliminatoria -y tercera en el año- será en el Santiago Bernabéu, la que por mucho tiempo fue casa de Mourinho. La llegada del entrenador lusitano con el Benfica a Valdebebas puede ser un preámbulo de una repatriación, pues el Real Madrid en busca de técnico, tiene a The Special One como uno de los candidatos naturales por los aficionados.

José Mourinho | AP

José Mourinho y su paso por el Real Madrid

José Mourinho llegó al Real Madrid en 2010, después de una aventura con el Inter de Milán que terminó con la Orejona en sus hombros. Cuando el equipo italiano consiguió dicho galardón, el entrenador lusitano le ganó el partido en Semifinales al Barcelona de Pep Guardiola, lo que le valió su llegada como el hijo pródigo a la capital de España.

Con puño de hierro y declaraciones que encendieron aún más los Clásicos de LaLiga, José Mourinho se convirtió en el antagonista perfecto para aquel equipo catalán inolvidable; pero los éxitos no fueron muchos. El Barcelona acaparó reflectores y, aunque el Real Madrid consiguió una histórica liga con 100 puntos, los Blaugranas lograron emular el hito de Mourinho al año siguiente.