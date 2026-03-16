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Beisbol

Clásico Mundial 2026: Todos los campeones del torneo de beisbol

Japón, máximo ganador l X:WBSC
Ramiro Pérez Vásquez 15:52 - 16 marzo 2026
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Japón, el más reciente campeón, comanda el listado con tres trofeos

A falta de resolverse el último boleto a la Final entre Italia y Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 para conocer al rival de Estados Unidos en busca de alzar el trofeo, aquí te presentamos como se encuentra el historial de campeones de este torneo.

Japón en el Clásico Mundial de Beisbol l X:WBCBaseball

¿Quiénes han sido campeones?

La edición inaugural en 2006 vio coronarse a Japón, que se impuso en la Gran Final a la poderosa Cuba con marcador de 10-6. El equipo nipón mostró su disciplina y contundencia ofensiva para quedarse con el primer título del torneo, dando así el golpe inicial en una competencia que apenas comenzaba a forjar su legado.

Tres años más tarde, en 2009, Japón volvió a demostrar su dominio internacional al conquistar nuevamente el campeonato. En aquella ocasión, los asiáticos derrotaron 5-3 a Corea del Sur en una Final muy disputada, logrando así el primer bicampeonato en la corta historia del torneo.

República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol l X:MLB

Para 2013, el trofeo cambió de manos cuando República Dominicana protagonizó una actuación histórica. El conjunto caribeño se mantuvo invicto durante todo el torneo y selló su coronación al vencer 3-0 a Puerto Rico en la Final, firmando una de las campañas más dominantes que se recuerden.

La edición de 2017 representó el estreno de un nuevo campeón. Estados Unidos levantó por primera vez el trofeo tras imponerse de manera contundente 8-0 ante Puerto Rico, que nuevamente se quedó a las puertas del título.

Estados Unidos en 2017 l X:WBCBaseball

El equipo más ganador 

Después de varios años de espera, el torneo regresó en 2023 con una final cargada de estrellas. En ese duelo decisivo, Japón volvió a demostrar su poderío al derrotar 3-2 a la Selección de béisbol de Estados Unidos en un encuentro dramático que capturó la atención del mundo del beisbol.

Con ese triunfo, los nipones alcanzaron su tercer campeonato en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, consolidándose como la selección más ganadora del certamen. El equipo asiático ha sido protagonista constante desde la creación del torneo, destacando por su disciplina táctica y su talento tanto en el pitcheo como en el bateo.

El Clásico Mundial de Beisbol ha ofrecido momentos memorables y ha permitido que distintas potencias del deporte midan fuerzas en el escenario internacional. En este 2026, Estados Unidos podría alzar su segundo título, de lo contrario tendríamos a otra Selección que se estrene como campeona. 

Japón - 2006 (Finalista: Cuba)

Japón - 2009 (Finalista: Corea del Sur)

República Dominicana - 2013 (Finalista: Puerto Rico)

Estados Unidos - 2017 (Finalista: Puerto Rico)

Japón - 2023 (Finalista: Estados Unidos)

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