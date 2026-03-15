¡Bellissimo! Italia elimina a Puerto Rico y se coloca en las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

La Novena de Italia firmó una de las historias más inesperadas del Clásico Mundial de Béisbol al vencer 8-6 a Puerto Rico en los Cuartos de Final disputados en Houston. Con una ofensiva explosiva desde las primeras entradas, los europeos tomaron ventaja y resistieron la reacción caribeña para sellar un triunfo que los coloca, por primera vez en su historia, en las semifinales del torneo.

Thomas Saggese, jardinero de Italia en el Clásico Mundial I AP

El conjunto italiano volvió a demostrar que su participación en esta edición no es casualidad. Tras una fase de grupos perfecta, el equipo dirigido por el exreceptor Francisco Cervelli mantuvo su paso invicto y confirmó su condición de revelación del campeonato, consolidando una campaña que ya se ubica entre las más memorables del béisbol internacional.

Todo comenzó con un golpe temprano de Puerto Rico gracias a un cuadrangular de Willi Castro que encendió a la afición boricua en el estadio. Sin embargo, la respuesta italiana fue inmediata: una seguidilla de batazos productores encabezados por Vinnie Pasquantino y otros bateadores permitió fabricar un rally de cuatro carreras en el primer episodio y cambiar el rumbo del encuentro.

Fernando Cruz de Puerto Rico celebrando con la grada en el Clásico Mundial I AP

Ataque temprano que cambió el partido

La ofensiva europea no se detuvo ahí. En la cuarta entrada, Italia volvió a castigar el pitcheo rival con otro racimo de anotaciones que amplió la diferencia hasta 8-2. En ese momento, los Azzurri parecían tener el control total del encuentro, apoyados también por el trabajo del abridor Sam Aldegheri, quien logró contener los primeros intentos ofensivos del conjunto puertorriqueño.

Uno de los momentos más polémicos llegó con un elevado de Andre Fischer que terminó en interferencia de un aficionado cerca del jardín derecho. La jugada fue decretada como doble productor y permitió que dos carreras más cruzaran el plato, ampliando la ventaja italiana y desatando la frustración en el dugout de Puerto Rico.

Edwin Díaz, pitcher de Puerto Rico I AP

¿Italia es la gran sorpresa del torneo?

Aunque el marcador parecía definitivo, Puerto Rico reaccionó en la octava entrada. Sin necesidad de extrabases, los boricuas llenaron las bases y fabricaron cuatro carreras que redujeron la diferencia a solo dos rayitas, poniendo presión sobre el bullpen italiano y encendiendo el drama en la recta final del encuentro.

Andrew Fischer celebra el pase a Semifinales del Italia en el Clásico Mundial I AP

A pesar del susto, el relevo europeo logró cerrar el juego y asegurar el triunfo que mantiene viva la histórica campaña del equipo. Italia llegó así a marca de 5-0 en el torneo y se convirtió en el primer país europeo en alcanzar las semifinales del Clásico Mundial, consolidándose como la gran revelación de la competencia.

Ahora, los Azzurri viajarán a Miami para disputar la antesala de la final ante el ganador del duelo entre Japón y Venezuela. Mientras tanto, en Italia el béisbol vive un inesperado momento de popularidad, impulsado por un equipo que ha conquistado al torneo con su mezcla de talento, herencia italiana y un espíritu competitivo que nadie vio venir.

JJ D'Orazio, catcher de Italia celebra el pase a Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol I AP