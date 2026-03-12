Clásico Mundial 2026: ¿Quién es Vinnie Pasquantino el italiano que eliminó a México e hizo historia?

El nombre de Vinnie Pasquantino se convirtió en uno de los más mencionados durante el Clásico Mundial de Beisbol 2026 luego de su actuación ante la Selección de México. El primera base de la novena italiana fue pieza clave en el encuentro que dejó fuera al conjunto mexicano del torneo, gracias a una serie de batazos que resultaron determinantes en el marcador.

Durante ese compromiso, Pasquantino destacó con turnos al bat que generaron impacto inmediato. Sus imparables y cuadrangulares impulsaron carreras en momentos decisivos, lo que llevó a muchos aficionados a preguntarse quién es el jugador que se convirtió en una de las figuras del partido.

Pasquantino fue la figura de Italia ante México en el Clásico Mundial | AP

Trayectoria de Vinnie Pasquantino en Grandes Ligas

A nivel profesional, Vinnie Pasquantino forma parte de los Kansas City Royals dentro de la Major League Baseball (MLB). El primera base derecho desarrolló su carrera dentro del sistema de ligas menores de la organización antes de consolidarse en el roster principal.

Su crecimiento dentro de la franquicia se dio de manera progresiva pues, entre 2019 y 2022 fue un constante en las menores disputando 246 partidos en los cuales acumuló 266 hits con 56 cuadrangulares y 131 carreras impulsadas.

Ya en el 2022 vio sus primeros juegos en las Grandes Ligas y en los últimos dos años se convirtió en una de las figuras del equipo de Kansas City. En su carrera en la MBL suma ya 424 juegos conectando 427 hits, 70 cuadrangulares y 262 carreras impulsadas.

Pasquantino suma cuatro años en la MLB | AP

Aunque nació y creció en Estados Unidos, el pelotero representa a Italia en competencias internacionales debido a sus raíces familiares. Esta decisión le permitió integrarse al roster italiano en el torneo mundial y participar frente a selecciones de alto nivel.

Récord histórico en el Clásico Mundial

Pasquantino ha brillado junto con todo el conjunto italiano sin embargo, se convirtió ya en una de las figuras del Clásico Mundial de Beisbol 2026 gracias a sus tres cuadrangulares conectados frente a México.

Este rendimiento lo puso dentro de los libros de historia pues, previo al partido entre Italia y México ningún bateador había logrado conectar tres cuadrangulares en un mismo partido del Clásico Mundial, siendo el italiano el primero en alcanzar esta marca.