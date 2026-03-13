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Beisbol

Desde Los Dodgers hasta los Phillies: Estos son los cinco equipos a seguir en la temporada 2026 de la MLB

La última Serie Mundial | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:11 - 13 marzo 2026
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El Bicampeón buscará defender su corona, sin embargo, el resto de los 29 equipos buscarán evitarlo

Show Time 2026. Tras cinco meses de ausencia el mejor béisbol del planeta regresa con una nueva temporada de la MLB. 30 equipos buscarán levantar el trofeo del comisionado y terminar con el reinado de Los Angeles Dodgers, pero solo una novena será capaz de imponerse como la mejor franquicia de las Grandes Ligas

Shohei Ohtani lleva a los Dodgers a la Serie Mundial con una actuación histórica | AP

Campeones de antaño

Rumbo al arranque de la temporada, el equipo de los Dodgers de Los Angeles vuelve a alzarse como el candidato número 1 a ganar el banderín. No es para menos, con un grupo de bateadores de alto nivel y un bullpen cargado de brazos fuertes, el equipo de Dave Roberts vuelve a posicionarse como el equipo número uno a seguir.

El siempre perseguidor del cuadro angelino, los Yankees de Nueva York, buscarán romper el dominio de los Dodgers en la MLB. Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Juan Soto, saldrán por tercer año consecutivo con la carga en hombre de romper la larga sequía de títulos que los precede desde el ya lejano 2009.

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York tras embalar un cuadrangular | @Yankees

Top 5 equipos  seguir en el 2026

La posible gran sorpresa en MLB 2026 podría llegar desde la ciudad de Seattle con el equipo de los Mariners. Tras una reducción de cuotas, el equipo del manager Dan Wilson, llega a la temporada 2026 con una novena que proyecta altos prospectos, además de contar con jugadores de la calidad como Randy Arozarena, Andrés Muñoz y Cal Raleigh.

Junto a los Mariners, otro equipo que presenta una alta proyección de desempeño en la temporada es el equipo de los Toronto Blue Jays. El subcampeón de las grandes ligas la temporada pasada mantuvo parte de su roster para este campeonato, aunado a la suma de nombres importantes como los de su nuevo prospecto, Kazuma Okamoto y al veterano, Max Scherzer.

Toronto Blue Jays en la Serie Mundial I AP

Finalmente el equipo a seguir que cierra la lista para la temporada 2026 de la MLB son los Phillies de Philadelphia. El cuadro comandado por el manager canadiense, Rob Thompson, presenta una base de jugadores potentes en la zona de bateo, mismo que lo ha posicionado en la zona alta de los rankings par este año. 

En la antesala de la temporada y con un Entrenamiento de Primavera llegando a su fin, la fiesta para los amantes del juego d e pelota está programada para regresar el próximo miércoles 25 de marzo, con el Open Day protagonizado por los Yankees de Nueva York y San Francisco Giants.

Jesús Luzardo, jugador d e los Pillies de Philadelphia de la MLB | AP
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