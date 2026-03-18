¿Hay plaga? Captan una rata en el Metro CDMX y preocupa a usuarios / VIDEO

Un video que muestra a una rata dentro de un vagón del Metro de la Ciudad de México se volvió viral en redes sociales, generando preocupación entre usuarios por las condiciones de higiene y el control de plagas en el sistema de transporte.

El video generó preocupación por las condiciones de higiene en el Metro CDMX. / iStock

Video exhibe rata dentro del Metro CDMX

Las imágenes, difundidas en TikTok, muestran a un roedor desplazándose dentro de un vagón de la Línea 9 mientras pasajeros reaccionan levantando los pies o cambiándose de lugar para evitar el contacto.

En el video se observa cómo la rata incluso trepa por una escalera de emergencia, mientras al menos cinco personas permanecen dentro del vagón documentando la escena con sus celulares.

La presencia de la rata reavivó el debate sobre limpieza y mantenimiento en el Metro. / iStock

¿Qué riesgos implica la presencia de ratas en el Metro CDMX?

Estos animales pueden transmitir enfermedades como leptospirosis —a través de la orina—, salmonelosis y parásitos como pulgas o garrapatas.

Además del riesgo sanitario, la presencia de fauna nociva también podría afectar la operación del Metro, ya que los roedores pueden dañar cableado e instalaciones eléctricas.

El caso puso en foco las condiciones sanitarias en uno de los sistemas de transporte más usados del país. / iStock