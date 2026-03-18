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¿Hay plaga? Captan una rata en el Metro CDMX y preocupa a usuarios / VIDEO
Un video que muestra a una rata dentro de un vagón del Metro de la Ciudad de México se volvió viral en redes sociales, generando preocupación entre usuarios por las condiciones de higiene y el control de plagas en el sistema de transporte.
Video exhibe rata dentro del Metro CDMX
Las imágenes, difundidas en TikTok, muestran a un roedor desplazándose dentro de un vagón de la Línea 9 mientras pasajeros reaccionan levantando los pies o cambiándose de lugar para evitar el contacto.
En el video se observa cómo la rata incluso trepa por una escalera de emergencia, mientras al menos cinco personas permanecen dentro del vagón documentando la escena con sus celulares.
¿Qué riesgos implica la presencia de ratas en el Metro CDMX?
Estos animales pueden transmitir enfermedades como leptospirosis —a través de la orina—, salmonelosis y parásitos como pulgas o garrapatas.
Además del riesgo sanitario, la presencia de fauna nociva también podría afectar la operación del Metro, ya que los roedores pueden dañar cableado e instalaciones eléctricas.
@metro_viral 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐒𝐀𝐍𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀: 𝐋𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐠𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐠𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐞́𝐱𝐢𝐜𝐨 🇲🇽 🐀🐀 La presencia de fauna nociva de este tamaño en #MetroCDMX no es solo un espectáculo desagradable, es un grave riesgo de salud pública para todos los usuarios ⚠️ • Riesgos Sanitarios: Estos roedores son portadores de diversas enfermedades que pueden transmitirse fácilmente en espacios cerrados. • Seguridad: La fauna nociva puede dañar el cableado interno de los vagones, poniendo en riesgo la operación del servicio. • Dignidad del Usuario: Merecemos un transporte limpio, seguro y libre de plagas por el cual pagamos diariamente. #metro #cdmx #mexico #visitmexico ♬ sonido original - MetroViralMX