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Metro CDMX realiza mantenimiento clave en Líneas 6 y 7 para evitar fallas

El organismo subrayó que estos cambios de vía operan de forma automatizada y a distancia / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:52 - 17 marzo 2026
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Trabajos se realizan en El Rosario sin afectar el servicio diario, informan las autoridades

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que actualmente se realizan trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los aparatos de cambio de vía en la zona de maniobras de El Rosario, punto estratégico que conecta a las Líneas 6 y 7.

De acuerdo con el organismo, estas labores forman parte de una revisión integral para garantizar la seguridad en la operación de los trenes, ya que los cambios de vía son elementos fundamentales para dirigir el paso de las unidades dentro de la red.

Estas labores forman parte de una revisión integral para garantizar la seguridad en la operación de los trenes / Especial

¿Qué están revisando exactamente en el Metro?

El mantenimiento incluye la inspección de barras de mando, un componente clave para el correcto funcionamiento del sistema. Para detectar posibles fallas, especialistas aplican partículas fluorescentes que, al ser observadas con luz ultravioleta, permiten identificar fisuras o daños que no son visibles a simple vista.

El STC destacó que se trata de un proceso minucioso, ya que cualquier anomalía en estos mecanismos podría afectar la operación ferroviaria o poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

El mantenimiento incluye la inspección de barras de mando / Redes Sociales

Trabajo coordinado y tecnología para mayor seguridad

Las labores también se realizan en conjunto con técnicos del área de Señalización, quienes verifican el correcto ajuste de candados, la presión de agujas y su interacción con los sistemas de conmutación.

Además, el organismo subrayó que estos cambios de vía operan de forma automatizada y a distancia, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del servicio en ambas líneas.

Para detectar posibles fallas, especialistas aplican partículas fluorescentes / Redes Sociales

Mantenimiento nocturno para no afectar a usuarios

El Metro detalló que estos trabajos se llevan a cabo durante la madrugada, con el objetivo de no interferir con la operación diaria ni generar retrasos en el servicio.

Con estas acciones, el STC busca asegurar que las zonas de maniobra estén en óptimas condiciones para la salida oportuna de los trenes, especialmente en puntos clave como El Rosario, donde convergen dos líneas importantes.

El Metro detalla que estos trabajos se llevan a cabo durante la madrugada / Redes Sociales
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