Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo

La tarde de este 27 de febrero de 2026, una mujer perdió la vida tras caer a las vías de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la estación Zócalo, lo que obligó a detener temporalmente la circulación de trenes y generó demoras y aglomeraciones entre los usuarios.

El hecho sucedió la tarde del viernes y afectó temporalmente la operación de los trenes.

Fallece una mujer en la estación Zócalo del Metro CDMX

El STC Metro indicó que alrededor de las 16:45 h, el servicio se encontraba momentáneamente detenido en la Línea 2 mientras se realizaban maniobras para rescatar a la persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. Personal del Metro y de servicios de emergencia logró rescatar el cuerpo de la mujer, que se presume tenía alrededor de 60 años de edad.

La suspensión de la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro ha causó reportes entre los usuarios.

¿Cómo afectó el incidente el servicio de la Línea 2?

La caída de la persona a las vías obligó a suspender de forma temporal el paso de trenes en la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Taxqueña, lo que derivó en esperas prolongadas y aglomeraciones en varias estaciones.

Usuarios en estaciones como Xola y en terminales señalaron que estuvieron esperando más de 20 minutos para abordar una unidad mientras el servicio era reanudado tras el rescate.

El STC Metro confirmó que minutos después se reanudó la circulación de las unidades en todas las estaciones de la línea, aunque con un ritmo de operación más lento, según reportes y testimonios de pasajeros.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer la identidad de la persona que cayó a las vías. Las autoridades activaron los protocolos de emergencia correspondientes, pero el incidente generó quejas entre los usuarios y provocó debate en redes sociales sobre los retrasos que de manera ocasional afecta al Metro de la Ciudad de México.