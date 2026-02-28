Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo

El corazón de la Ciudad de México ya comienza a transformarse. La plancha del Zócalo luce diferente: estructuras metálicas gigantes, torres técnicas y movimiento constante de personal marcan la antesala del esperado concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo.

Alista tus cosas para poder pasar más de una hora cantando los grandes éxitos de la colombiana / FB: @shakira

¿Cómo luce el Zócalo para el concierto de Shakira?

Un escenario de gran altura domina el paisaje del Centro Histórico. El montaje avanza con andamios reforzados y plataformas elevadas que anticipan un espectáculo de gran formato, pensado para convocar a miles de asistentes.

Desde distintos ángulos se aprecia cómo el espacio público más importante del país se adapta para recibir un evento masivo. Las estructuras técnicas se elevan varios metros y dejan ver la dimensión de la producción.

Además del escenario principal, ya se colocan vallas metálicas en distintos puntos de la explanada, señal de que la logística comienza a tomar forma. Estas delimitaciones serán clave para organizar accesos y mantener el orden durante el evento.

Así se ve montado donde se espera que esté a reventar. / CONTRA

Aunque aún faltan detalles finales, la dimensión del escenario y la infraestructura instalada anticipan una convocatoria masiva. El Zócalo se perfila nuevamente como escenario de un concierto histórico en la capital.

El Zócalo de la CDMX se prepara para recibir a Shakira. / @shakira

¿A qué hora inicia el concierto de Shakira en el Zócalo?

El concierto de Shakira en el Zócalo capitalino es gratuito y comenzará a las 20:00 horas. El espectáculo forma parte de la etapa final de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que la cantante colombiana ha recorrido distintos países tras el lanzamiento de su más reciente producción musical.

Shakira cantará gratis este domingo 1 de marzo en el Zócalo de la CDMX/IG: @shakira