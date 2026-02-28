¡Escalando a niveles estratosféricos! MrBeast peleará en La Velada del Año de Ibai

El creador de contenido más influyente del planeta, MrBeast, se subirá al ring en La Velada del Año, el espectáculo de boxeo entre creadores organizado por Ibai Llanos. La confirmación no solo sacudió el mundo de las redes sociales, sino que también lleva el evento a una escala completamente internacional.

Del imperio digital al cuadrilátero

Acostumbrado a desafíos extremos, retos millonarios y videos de alcance internacional, MrBeast ahora trasladará toda su intensidad e ingenio al terreno físico. Su participación conecta dos mundos que han crecido en paralelo: el entretenimiento digital masivo y el boxeo espectáculo.

La Velada del Año ya era un fenómeno de streaming en habla hispana, pero con esta incorporación el evento rompe fronteras y apunta a una audiencia global que trasciende idioma y región.

Imagen promocional de la Velada del año | x: Ibai

Un golpe mediático sin precedentes

El impacto no es menor. Cada edición del evento ha impuesto marcas de audiencia en transmisiones en vivo, pero la presencia de una figura del tamaño de MrBeast promete cifras históricas.

El día para poder participar será el próximo 8 de feberero en el medio tiempo el partido. | FB: @mrbeast

Más que una pelea, su aparición simboliza la consolidación de este formato como uno de los espectáculos digitales-deportivos más importantes del mundo. La Velada ya no es solo un show de creadores; es un evento global.