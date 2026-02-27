Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"

Álvaro Fidalgo sigue deleitando a sus fans en cada entrevista tras su llegada al Betis de España; sin embargo, entre la muchas preguntas fue cuestionado con una de doble filo en la que lo pusieron en medio de una encrucijada con sus ex y nuevos compañeros.

El exjugador del América fue cuestionado sobre a que excompañero del América llevaría a jugar el Betis a lo que dijo que a ‘nadie’ para no meterse en problemas: “Hay grandes jugadores aquí, no lo sé, no podría decirte uno, hay muy buenos jugadores aquí, ahí también, no quiero quitarle un jugador al Ame que se están jugando muchas cosas”

Álvaro Fidalgo en el Betis vs Rayo Vallecano | AFP

La respuesta causó revuelo en redes sociales en donde de inmediato se resaltó que no quiso llevar a nadie, en tono de burla los aficionados aseguraban que nadie tiene el nivel para jugar en Europa con diversos memes.

¿Es un mexicano más?

Asimismo Fidalgo fue tema durante la semana tras resaltar su posible llamado al Tri en donde mostró su humildad: “Tengo mucho cariño al país, soy un mexicano más, si llega o no el llamado eso ya solo queda de mí hacer bien las cosas en el campo hay una competencia muy, muy grande más en mi puesto creo que es uno de los sitios que más competencia hay en México”, mencionó en entrevista con ESPN.

“Obviamente con mucho respeto a grandísimos jugadores que seguro que Javier (Aguirre) está viendo a muchos, va haber una competencia muy grande por supuesto, yo intentar hacer las cosas bien, siempre lo dije no es que busque jugar el Mundial y ya está, no, nada de eso no se trata de eso”, mencionó.

Álvaro Fidalgo con el jersey conmemorativo del Betis | X:@ RealBetis

El naturalizado mexicano catapultó que no es tema que le preocupe: “Si me llama bien si no, no pasa absolutamente nada esto es así es futbol, lo dije desde un principio soy un chico con disciplina, un chico que sabe la responsabilidad que conlleva todo eso, de mí nunca van escuchar jamás un mal comentario, una mala palabra algo que pueda hacer sentir mal, estoy aquí para jugar al futbol”,

Álvaro Fidalgo podría ser titular con el Betis | X: @RealBetis

Un enamorado del Ame

Álvaro Fidalgo dejó otra conmovedora respuesta, ligado con su pasado Azulcrema, con el Real Betis, donde le preguntaron sobre las 5 cosas de México sin las que no puedes vivir, pero el exjugador del América las tiene muy claras.