Erick Sánchez respalda a Mohamed: "Al mexicano lo demeritan en Europa"

Erick Sánchez, mediocampista de América, señaló que al jugador mexicano sí se le demerita en Europa. Luego de que Antonio Mohamed declarara que Marcel Ruiz no está en el ‘Viejo Continente’ por nacer en México, ‘Chiquito’ reiteró dichas palabras. Además de decir que sí es cierto que no se les valora lo suficiente, mencionó que los mexicanos tienen “huev*s para sobresalir”.

'Chiquito' Sánchez llegando al partido de México ante Islandia en Querétaro | Imago7

El jugador mexicano es menospreciado

Hace unos días, Antonio Mohamed mencionó que si Marcel Ruiz hubiera nacido en Sudamérica, ya jugaría en Europa. Asimismo, además de elogiar al mediocampista mexicano, indicó que es un “jugador élite”. Sin embargo, las oportunidades en equipos top de Europa no se le han presentado por jugar en el futbol mexicano.

“Si (Marcel Ruiz) hubiese nacido en Argentina o Brasil, estaría jugando en equipos como Liverpool, Real Madrid o de ese nivel. No tiene la posibilidad de que lo vean diferente porque juega en la Liga MX. Es porque juega en la Liga MX, porque si hubiese salido de River, de Boca, de Palmeiras o alguno de esos, estaría en un grande de Europa sin dudas, es un jugador élite, total, en todos los aspectos del juego”, dijo el ‘Turco’.

Marcel Ruíz fue titular en el partido del Tri en Querétaro | Imago7

Sobre esto, Erick Sánchez apoyó las palabras de Mohamed y mencionó que es probable que en Europa no se animen a ver tanto el futbol mexicano. Asimismo, sí dejó en claro que se menosprecia al futbolista mexicano, pero dejó en claro que “tienen los huevos para sobresalir” y jugar en cualquier equipo del mundo.

El mexicano y sus ganas de sobresalir en el mundo

Sí, tiene razón. Estoy seguro que si cualquiera de los mexicanos que estamos en selección no fuera mexicano, aquí estuviera vendido en Europa por la cantidad que sea. No sé si los equipos de Europa no se animen tanto a buscar acá, pero para mí en lo personal, el que seamos mexicanos nos hace o piensan que no lo valemos a hay una cantidad impresionante en todos los equipos y todos los mexicanos podrían jugar en cualquier lugar. Si nos demeritan un poco, pero somos mexicanos y tenemos los huevos para sobresalir