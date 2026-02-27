Jonathan Espericueta asegura amaño en una final con Tigres

Uno de los temas ‘delicados’ que se han acercado al futbol mexicano es el de las apuestas. Sin embargo, Jonathan Espericueta, ex jugador de Tigres, aseguró que en el 2017 vivió una situación relacionada a ese tema en una final, donde el equipo rival les llevó a los felinos un bono importante antes de ganar.

Jonathan Espericueta festejando un gol

¿Qué dijo Espericueta?

Una de las promesas de la generación de México Sub-17 en el 2011, señaló en un podcast que desde el 2017 ya se vivían amaños de partidos por apuestas, confirmando que en la previa de una final importante con Tigres, un equipo les pagó un bono antes de jugarla.

Final de Copa Libertades Rier Plate vs Tigres | IMAGO7

“Me tocó un equipo dentro del futbol que yo estando en Tigres nos dio una bonificación y ya luego nos ganó un final muy muy importante”, declaró en un podcast el ex futbolista mexicano.

Ante sus declaraciones, múltiples seguidores del cuadro felino comenzaron a especular al respecto, la mayoría señaló a dos de las finales más ‘dolorosas’ para el club: la de Chivas en el Clausura 2017 y la de la Copa Libertadores contra River Plate.

Michael Arroyo tras anotarle gol. Tigres en la final e la Concachampions | IMAGO7

Finales de Tigres durante la etapa de Espericueta

El jugador mexican estuvo en la plantilla felina del 2015 al 2017. Durante su estancia, el cuadro de San Nicolás de los Garza cayó en cuatro finales: 2017 contra Chivas en Liga MX, 2016 Concacaf contra el América, 2017 Concacaf contra Pachuca y 2015 Libertadores contra América.

Pese a que no hay nada que pueda comprobar que las palabras de Espericueta son reales, las situaciones recientes donde equipos y atletas se vieron asociados con sistemas de apuestas, hacen que no suene ‘descabellada’ la versión del regiomontano.

Por el momento, todo queda en palabras más, palabras menos hasta que no se emita un comunicado o declaración oficial, dejando un nuevo ‘misterio’ en la historia del futbol mexicano