Pokémon Day 2026: Celebran 30 años del nacimiento de la franquicia

Hoy 27 de febrero se conmemora el Pokémon Day, una fecha que recuerda el lanzamiento original de Pokémon Red y Pokémon Green en Japón en 1996. Este 2026, la franquicia cumple 30 años de historia, consolidada como uno de los fenómenos más influyentes del entretenimiento a nivel mundial.

Lo que comenzó como un videojuego para Game Boy, creado por Satoshi Tajiri y desarrollado por Game Freak bajo el sello de Nintendo, evolucionó hasta convertirse en una marca global que abarca videojuegos, series animadas, películas, cartas coleccionables, torneos internacionales y productos oficiales.

Pikachu es el personaje más popular que tiene Pokémon/Pixabay

El origen de un fenómeno mundial

La primera generación introdujo a los jugadores en la región de Kanto, donde el objetivo era convertirse en Maestro Pokémon y completar la Pokédex. Desde entonces, la franquicia ha presentado nuevas regiones, criaturas y mecánicas en cada generación.

Con el paso de los años llegaron entregas emblemáticas como Gold y Silver, Ruby y Sapphire, Diamond y Pearl, X y Y, Sol y Luna, Espada y Escudo y Escarlata y Púrpura. Cada una incorporó innovaciones como el ciclo día y noche, megaevoluciones, batallas en línea y modos multijugador.

Actualmente se contabilizan más de mil especies de Pokémon, lo que refleja la expansión constante del universo creado hace tres décadas.

El concepto Pokémon se extendió a diferentes plataformas y mercados/Pixabay

Logos y anuncios especiales por el 30 aniversario

Para conmemorar el aniversario, The Pokémon Company presentó logos conmemorativos con el número 30 acompañado por distintas criaturas de la saga. Además, se realizaron transmisiones especiales bajo el formato Pokémon Presents, donde se anunciaron novedades para consolas actuales y futuras.

Entre los anuncios destacan nuevos contenidos descargables para títulos recientes, actualizaciones en juegos móviles y la presentación de próximos proyectos que ampliarán la experiencia en Nintendo Switch y otras plataformas.

Más allá de los videojuegos

El impacto de Pokémon trascendió las consolas. La serie animada, protagonizada por Ash y Pikachu, marcó a generaciones desde finales de los años noventa. A ello se suman múltiples películas animadas y producciones como el live-action Detective Pikachu.

Asimismo, el fenómeno incluyó el auge de Pokémon GO, que llevó la experiencia al mundo real mediante dispositivos móviles y fomentó la interacción entre jugadores en espacios públicos.

La franquicia también mantiene una fuerte presencia en el ámbito competitivo con torneos internacionales y campeonatos mundiales.

También existe cualquier cantidad de productos inspirados en Pokémon/Pixabay

Tres décadas de vigencia