Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Pokémon Day 2026: Celebran 30 años del nacimiento de la franquicia

Pokémon cumple hoy 27 de febrero 30 años de su creación/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:20 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Fue en 1996 cuando comenzó la historia de estos personajes a través de un videojuego

Hoy 27 de febrero se conmemora el Pokémon Day, una fecha que recuerda el lanzamiento original de Pokémon Red y Pokémon Green en Japón en 1996. Este 2026, la franquicia cumple 30 años de historia, consolidada como uno de los fenómenos más influyentes del entretenimiento a nivel mundial.


Lo que comenzó como un videojuego para Game Boy, creado por Satoshi Tajiri y desarrollado por Game Freak bajo el sello de Nintendo, evolucionó hasta convertirse en una marca global que abarca videojuegos, series animadas, películas, cartas coleccionables, torneos internacionales y productos oficiales.

Pikachu es el personaje más popular que tiene Pokémon/Pixabay

El origen de un fenómeno mundial

La primera generación introdujo a los jugadores en la región de Kanto, donde el objetivo era convertirse en Maestro Pokémon y completar la Pokédex. Desde entonces, la franquicia ha presentado nuevas regiones, criaturas y mecánicas en cada generación.


Con el paso de los años llegaron entregas emblemáticas como Gold y Silver, Ruby y Sapphire, Diamond y Pearl, X y Y, Sol y Luna, Espada y Escudo y Escarlata y Púrpura. Cada una incorporó innovaciones como el ciclo día y noche, megaevoluciones, batallas en línea y modos multijugador.


Actualmente se contabilizan más de mil especies de Pokémon, lo que refleja la expansión constante del universo creado hace tres décadas.

El concepto Pokémon se extendió a diferentes plataformas y mercados/Pixabay

Logos y anuncios especiales por el 30 aniversario

Para conmemorar el aniversario, The Pokémon Company presentó logos conmemorativos con el número 30 acompañado por distintas criaturas de la saga. Además, se realizaron transmisiones especiales bajo el formato Pokémon Presents, donde se anunciaron novedades para consolas actuales y futuras.


Entre los anuncios destacan nuevos contenidos descargables para títulos recientes, actualizaciones en juegos móviles y la presentación de próximos proyectos que ampliarán la experiencia en Nintendo Switch y otras plataformas.

Más allá de los videojuegos

El impacto de Pokémon trascendió las consolas. La serie animada, protagonizada por Ash y Pikachu, marcó a generaciones desde finales de los años noventa. A ello se suman múltiples películas animadas y producciones como el live-action Detective Pikachu.


Asimismo, el fenómeno incluyó el auge de Pokémon GO, que llevó la experiencia al mundo real mediante dispositivos móviles y fomentó la interacción entre jugadores en espacios públicos.


La franquicia también mantiene una fuerte presencia en el ámbito competitivo con torneos internacionales y campeonatos mundiales.

También existe cualquier cantidad de productos inspirados en Pokémon/Pixabay

Tres décadas de vigencia

A 30 años de su lanzamiento, Pokémon continúa renovándose sin abandonar su esencia: la exploración, el entrenamiento de criaturas y el espíritu de aventura.


La celebración del Pokémon Day 2026 no solo conmemora el inicio de la saga, sino también su permanencia como referente cultural y comercial. Tres décadas después de su creación, Pokémon se mantiene vigente en nuevas generaciones de jugadores alrededor del mundo.

Últimos videos
Lo Último
14:30 Pago de marzo Mi Beca para Empezar 2026: cuándo depositan a todos los beneficiarios
14:29 Todos los peleadores superan la báscula rumbo a UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh
14:22 UFC y Caliente.mx anuncian alianza estratégica por tres años previo a UFC Fight Night en CDMX
14:08 Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial, asegura que Jalisco es más seguro tras captura del Mencho
14:07 La Copa del Mundo llega a México
14:05 Donald Trump habla de una “toma de control amistosa” de Cuba
13:35 Erick Sánchez respalda a Mohamed: "Al mexicano lo demeritan en Europa"
13:22 Jonathan Espericueta asegura amaño en una final con Tigres
13:20 Pokémon Day 2026: Celebran 30 años del nacimiento de la franquicia
13:02 Delegación de Países Bajos explora Monterrey como posible sede para el Mundial 2026
Tendencia
1
Futbol Champions League 2026: Así se jugarán los Octavos de Final
2
Empelotados Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
3
Futbol Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
4
Futbol Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
5
Futbol Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
6
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Pago de marzo Mi Beca para Empezar 2026: cuándo depositan a todos los beneficiarios
Contra
27/02/2026
Pago de marzo Mi Beca para Empezar 2026: cuándo depositan a todos los beneficiarios
Todos los peleadores superan la báscula rumbo a UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh
Otros Deportes
27/02/2026
Todos los peleadores superan la báscula rumbo a UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh
UFC y Caliente.mx anuncian alianza estratégica por tres años previo a UFC Fight Night en CDMX
Otros Deportes
27/02/2026
UFC y Caliente.mx anuncian alianza estratégica por tres años previo a UFC Fight Night en CDMX
Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial, asegura que Jalisco es más seguro tras captura del Mencho
Futbol
27/02/2026
Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial, asegura que Jalisco es más seguro tras captura del Mencho
La Copa del Mundo llega a México
Futbol
27/02/2026
La Copa del Mundo llega a México
Donald Trump habla de una “toma de control amistosa” de Cuba
Contra
27/02/2026
Donald Trump habla de una “toma de control amistosa” de Cuba