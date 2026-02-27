Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Delegación de Países Bajos explora Monterrey como posible sede para el Mundial 2026

Jugadores neerlandeses durante los penales del partido ante Argentina en el Mundial de Qatar | MexSport
Ricardo Olivares 13:02 - 27 febrero 2026
Las selecciones que serán parte de la Copa del Mundo siguen analizando sus opciones para los campamentos durante el torneo

De cara a la Copa del Mundo 2026, la delegación de Países Bajos de futbol llegó a la ciudad de Monterrey para ver opciones en un hipotético caso de qué su país juegue durante el mundial en Nuevo León.

Teun Koopmeiners festejando en el Mundial de Qatar 2022 | MexSport

Han comenzado las reuniones

El Host City Manager de Monterrey para el mundial, Alejandro Hütt, habló sobre la primera reunión que tuvieron junto al gobernador del estado, Samuel García.

“El objetivo y el ángulo no es deportivo es buscando cómo ofrecerle una mejor experiencia al aficionado holandés. Vamos a visitar también la colección épica de Gabriel Bustamante, les digo que como dato curioso la playera original de Arjen Robben de él no era penal, está aquí en Monterrey, eso le llamó mucho la atención entonces es algo más que conecta a Países Bajos con Nuevo León.”

Jugadores neerlandeses después de la derrota en contra de Argentina en Qatar 2022 | MexSport

Se planea 'explorar' el terreno

Además, Hütt dejó en claro las primeras impresiones de esta delegación sobre Monterrey, mencionado también que esperan una visita del estado a Países Bajos en los próximos meses.

“Si, mira ellos ya tenían datos económicos, ya habíamos intercambiado información, ellos entienden obviamente que es una ciudad industrial de negocios, que es una ciudad apasionada por el futbol. Empezamos a platicar y hoy esta visita es una realidad y se les va a regresar la visita, seguramente en mayo en una delegación de nuestra sede en Holanda.”

Serán días decisivos para Países Bajos de cara a la Copa del Mundo | MexSport

Relacionado al tema del Estado universitario con base entrenamiento, Alejandro mencionó que aún eso se encuentra en proceso.

“Está en proceso, va a quedar resuelto para que sea Training Inside para las selecciones en días previos a los partidos. Está en evaluación todavía pero el “Volcán” será parte de la Copa del Mundo.”

