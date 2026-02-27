Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La Copa del Mundo llega a México

Comienza la gira del Trofeo del Mundial por nuestro país.
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 14:07 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El máximo galardón del deporte comenzó su gira previo al Mundial

El trofeo más anhelado del futbol mundial ya está en suelo mexicano. La mañana de este viernes arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA.

Llegada de la Copa del Mundo | Gina

La llegada de la emblemática copa reunió a destacadas personalidades del ámbito político y deportivo

Estuvieron presentes Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores; Gabriela Cuevas; Hugo Sánchez; Jurgen Mainka, director de FIFA México; y Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México, quienes coincidieron en que el futbol es un puente que une naciones, culturas y generaciones.

Conejo Pérez en la llegada de la Copa del Mundo | Gina

Durante el evento se destacó que México está unido y avanzando con orgullo y esperanza, celebrando no solo la visita del trofeo, sino también el espíritu de comunidad que despierta el deporte. La presencia de la copa representa inspiración y cercanía con millones de aficionados que sueñan con verla de cerca.

Presentado por Coca-Cola, el trofeo recorrerá distintas ciudades del país para que millones de personas puedan vivir la experiencia de estar frente al símbolo máximo del futbol mundial. 

Mikel Arriola en la llegada de la Copa del Mundo | Gina

Guadalajara será la primer ciudad en donde los aficionados podrán tenerla de cerca. Esta gira busca reforzar el mensaje de que el deporte tiene la capacidad de unir e inspirar a fortalecer el sentido de identidad colectiva.

Cabe señalar que solo en ocasiones especiales el trofeo sale del museo de la FIFA en Suiza, por lo que su visita a México adquiere un significado aún más especial.

Roberto Ayala con la Copa del Mundo | GINA
Últimos videos
Lo Último
14:30 Pago de marzo Mi Beca para Empezar 2026: cuándo depositan a todos los beneficiarios
14:29 Todos los peleadores superan la báscula rumbo a UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh
14:22 UFC y Caliente.mx anuncian alianza estratégica por tres años previo a UFC Fight Night en CDMX
14:08 Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial, asegura que Jalisco es más seguro tras captura del Mencho
14:07 La Copa del Mundo llega a México
14:05 Donald Trump habla de una “toma de control amistosa” de Cuba
13:35 Erick Sánchez respalda a Mohamed: "Al mexicano lo demeritan en Europa"
13:22 Jonathan Espericueta asegura amaño en una final con Tigres
13:20 Pokémon Day 2026: Celebran 30 años del nacimiento de la franquicia
13:02 Delegación de Países Bajos explora Monterrey como posible sede para el Mundial 2026
Tendencia
1
Futbol Champions League 2026: Así se jugarán los Octavos de Final
2
Empelotados Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
3
Futbol Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
4
Futbol Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
5
Futbol Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
6
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Pago de marzo Mi Beca para Empezar 2026: cuándo depositan a todos los beneficiarios
Contra
27/02/2026
Pago de marzo Mi Beca para Empezar 2026: cuándo depositan a todos los beneficiarios
Todos los peleadores superan la báscula rumbo a UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh
Otros Deportes
27/02/2026
Todos los peleadores superan la báscula rumbo a UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh
UFC y Caliente.mx anuncian alianza estratégica por tres años previo a UFC Fight Night en CDMX
Otros Deportes
27/02/2026
UFC y Caliente.mx anuncian alianza estratégica por tres años previo a UFC Fight Night en CDMX
Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial, asegura que Jalisco es más seguro tras captura del Mencho
Futbol
27/02/2026
Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial, asegura que Jalisco es más seguro tras captura del Mencho
La Copa del Mundo llega a México
Futbol
27/02/2026
La Copa del Mundo llega a México
Donald Trump habla de una “toma de control amistosa” de Cuba
Contra
27/02/2026
Donald Trump habla de una “toma de control amistosa” de Cuba