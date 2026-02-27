La Copa del Mundo llega a México

El trofeo más anhelado del futbol mundial ya está en suelo mexicano. La mañana de este viernes arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA.

Llegada de la Copa del Mundo | Gina

La llegada de la emblemática copa reunió a destacadas personalidades del ámbito político y deportivo

Estuvieron presentes Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores; Gabriela Cuevas; Hugo Sánchez; Jurgen Mainka, director de FIFA México; y Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México, quienes coincidieron en que el futbol es un puente que une naciones, culturas y generaciones.

Conejo Pérez en la llegada de la Copa del Mundo | Gina

Durante el evento se destacó que México está unido y avanzando con orgullo y esperanza, celebrando no solo la visita del trofeo, sino también el espíritu de comunidad que despierta el deporte. La presencia de la copa representa inspiración y cercanía con millones de aficionados que sueñan con verla de cerca.

Presentado por Coca-Cola, el trofeo recorrerá distintas ciudades del país para que millones de personas puedan vivir la experiencia de estar frente al símbolo máximo del futbol mundial.

Mikel Arriola en la llegada de la Copa del Mundo | Gina

Guadalajara será la primer ciudad en donde los aficionados podrán tenerla de cerca. Esta gira busca reforzar el mensaje de que el deporte tiene la capacidad de unir e inspirar a fortalecer el sentido de identidad colectiva.

Cabe señalar que solo en ocasiones especiales el trofeo sale del museo de la FIFA en Suiza, por lo que su visita a México adquiere un significado aún más especial.