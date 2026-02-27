Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria

Hernández en lamento luego de fallar un penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Hernández en lamento luego de fallar un penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:32 - 26 febrero 2026
El histórico delantero mexicano calificó como un "retroceso" su regreso al Rebaño tras su paso por Europa

Javier 'Chicharito' Hernández, consolidado como el canterano más exitoso en la historia de Chivas gracias a su paso por la élite del fútbol europeo y su récord goleador con la Selección Mexicana, se encuentra nuevamente en el centro de la conversación digital.

A pesar de la expectativa que generó su regreso a la Liga MX, la disparidad entre los logros de su primera etapa y los resultados de su segundo ciclo en el Rebaño generaron fuertes críticas contra el futbolista. Por si fuera poco, las declaraciones del propio Hernández no le han ayudado a mejorar su imagen pública.

Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7
Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7

¿Qué dijo Chicharito sobre Chivas?

En una dinámica de interacción directa con sus seguidores a través de redes sociales, el delantero tapatío abrió un espacio para responder diversas inquietudes de los aficionados. Uno de los cuestionamientos más recurrentes fue sobre su sentido de pertenencia y comodidad en las distintas instituciones por las que ha transitado.

No obstante, al enlistar sus experiencias más satisfactorias, el nombre del Guadalajara no figuró en su respuesta inmediata, lo que desató una ola de reacciones entre los seguidores rojiblancos. Hernández fue directo al señalar cuáles han sido los destinos donde considera que alcanzó su mejor nivel y una mayor conexión emocional.

“En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo. Aquí les van los mejores desde mi punto de vista: Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y LA Galaxy“, respondió de forma contundente en su cuenta oficial y dejó fuera de su "top" al equipo que lo vio nacer profesionalmente.

Tensión entre Chicharito y Chivas aumenta

Esta omisión ocurre en un contexto en el cual Hernández Balcazar se encuentra sin equipo tras su salida de Chivas al finalizar el Apertura 2025. En esa segunda etapa, el delantero tuvo una productividad muy baja con apenas cuatro goles y una asistencia en 41 partidos disputados, pese a las altas expectativas.

Chicharito en celebración con Chivas ante Rayados en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Chicharito en celebración con Chivas ante Rayados en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Tras un recibimiento multitudinario y un homenaje en el Clausura 2024, su rendimiento se vio afectado por lesiones recurrentes y factores externos a la cancha le impidieron recuperar la versión goleadora que lo caracterizó en el Manchester United o el Real Madrid.

El propio 'Chicharito' reconoció lo decepcionante que fue su regreso al futbol mexicano, en el cual la última imagen que dejó fue la del penal fallado ante Cruz Azul, mismo que pudo darle a Chivas el boleto a Semifinales del Apertura 2025. "Terminarás el año sin saber dónde vas a jugar".

"La calvicie llegará, te injertarás pelo. Tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera. Regresarás a la ciudad en que creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar“, declaró Hernández en un video que subió a sus redes el 31 de diciembre y cuyas palabras, sumadas a sus nuevas declaraciones, solo han molestado a los seguidores rojiblancos.

Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

