'Hormiga' González y la verdadera razón por la que rechazó ir a Europa

Enfocado en Chivas, Europa ya llegará. La semana una importante noticia sacudió Verde Valle y es que en las últimas horas del mercado de transferencia, al Club Deportivo Guadalajara llegó una oferta que parecía irresistible y pudo llevar a Armando González al futbol del Viejo Continente. Sin embargo, 'Hormiga' decidió rechazar la oferta y hoy se revelan las verdaderas causas.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7

EUROPA PUEDE ESPERAR, EL MUNDIAL NO

Armando González, padre de la Hormiga González y también exjugador de Chivas, reveló para TUDN el motivo por el que su hijo decidió rechazar la oferta del CSKA Moscú, dejando claro que el objetivo del vigente campeón de goleo en estos momentos y seguir consolidándose en Guadalajara y por supuesto, ganarse un boleto a la Copa del Mundo 2026.

"La semana pasada llegó una oferta, se lo querían llevar, quería pagar la clausula de rescisión. Lo platicamos y él decidió que él quiere es seguir mostrándose con Chivas, tratar de ganarse un lugar para la Copa del Mundo y ya después si se da, tendrá que llegar"



El gran momento goleador que vive 'Hormiga' González lo ha puesto ya en la orbita de la Selección Mexicana, sin embargo, el puesto de centro delantero es de los más peleados en el Tri y su lugar en la Copa del Mundo no está para nada seguro. Armando González Sr., reveló que 'Hormiga' hará todo lo que está en sus manos para cumplir el sueño y llenarle el ojo a Javier Aguirre.

"Tiene la ilusión y él hace todo lo que está en sus manos: entrenar bien, tener buenas actuaciones en la liga y cuando lo lleven a Selección tratar de aplicar lo que hace en Guadalajara... El está haciendo todo lo posible y ojalá le alcance porque tiene mucha ilusión"

Armando González busca entrar en la lista final IMAGO7

MILITO, EL GRAN MAESTRO DE LA HORMIGA

Como exjugador, el padre de la 'Hormiga' González lo aconsejó desde sus primeros pasos en el mundo del futbol, sin embargo, Armando González padre sabe que ya es momento de que Hormiga aprenda por su cuenta, pero señala que tener a Gabriel Milito como entrenador es lo mejor para su carrera, pues el estratega argentino es quién ha potenciado sus cualidades goleadoras.

"Mi consejo es que él ponga su mayor esfuerzo y que no escatime nada. El tiene un gran entrenador y creo que el estar con él en la cancha, es lo que le puede perfeccionar todo"