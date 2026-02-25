FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha emitido una postura oficial de respaldo total hacia México como sede de la próxima Copa del Mundo. Ante el monitoreo de la situación actual en el país, el organismo rector del futbol mundial descartó ajustes en el calendario y confirmó que los planes para la reinauguración del Estadio Azteca y los duelos de repechaje se mantienen firmes.

Gianni Infantino| IMAGO7

FIFA RESPALDA A MÉXICO Y A LA PRESIDENTA SHEINBAUM

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue contundente al señalar que existe una comunicación fluida y constante con el Gobierno de México. El directivo enfatizó que la confianza en las instituciones mexicanas es plena para garantizar el éxito de la justa mundialista.

"Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos momentos. Quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México en su presidenta Claudia Sheinbaum y en las autoridades. Estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible".

Este espaldarazo llega en un momento clave de la logística, reafirmando que la colaboración técnica y de seguridad entre la FIFA y la presidencia de la República avanza según lo previsto.

Gianni Infantino y Claudia Sheinbaum | AFP

REPECHAJE EN GUADALAJARA SIGUE EN PIE

Uno de los puntos más relevantes de la postura de la FIFA es la ratificación de los eventos próximos en territorio nacional. A pesar de los retos logísticos o de seguridad que pudieran presentarse, la agenda deportiva no sufrirá modificaciones.

"Tenemos partidos en un mes en México por el repechaje del Mundial y se va a también a reinaugurar el Estadio Azteca. México es un gran país, es un país de futbol y como en cada país en el mundo pasan cosas".

Estadio Akron, sede mundialista | Imago7

CONFIANZA EN MÉXICO COMO SEDE MUNDIALISTA

Finalmente, la FIFA reiteró que México es una pieza fundamental para el éxito del torneo tripartita (México, Estados Unidos y Canadá). La organización confía en que el entorno social y político permitirá que la competencia se desarrolle en un ambiente festivo.

"De mi parte y de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos la situación. El Mundial va a ser un fiesta increíble".