Cambios revolucionarios en el futbol: ¡Se introducen cinco nuevas reglas!

La International Football Association Board (IFAB), que celebra este sábado en Gales su reunión anual, debatirá múltiples cambios para mejorar el desempeño dentro del terreno de juego. De acuerdo con reportes, hasta cinco reglas se debatirán en la reunión.

Entre las reglas más interesantes está que, los jugadores que reciban asistencia médica en el campo por una lesión deban abandonar el terreno de juego durante un minuto. El objetivo es evitar las lesiones fingidas con el fin de la interrupción del ritmo de juego y la pérdida de tiempo.

Tras la buena acogida mundial de la norma introducida para la temporada 2025/26, que limita a ocho segundos el tiempo que los porteros pueden retener el balón, se estudiarán otras medidas para reducir las interrupciones durante los partidos.

Los Jugadores atendidos en el campo deberán permanecer afuera un minuto | AP

Cuenta atrás para saques de banda y de meta

Entre las propuestas también se incluye la aplicación de un principio de cuenta atrás para los saques de banda y de meta. Según esta regla, los árbitros empezarían a cronometrar en cuanto percibieran que los jugadores están demorando la ejecución. Hasta ahora, la única medida aprobada era la de los ocho segundos para el portero cuando el balón está en juego y debe reanudar el partido.

Tiempo para asistencia médica fuera del campo

Actualmente, las reglas no especifican cuánto tiempo deben permanecer fuera del campo los jugadores lesionados. Las ligas tienen la potestad de establecer sus propias directrices, y la Premier League, desde la temporada 2023/2024, ha implementado una regla de 30 segundos.

La FIFA realizó sus propias pruebas en la Copa Árabe en diciembre, donde un jugador debía permanecer fuera del campo durante dos minutos. Pierluigi Collina, jefe del comité de árbitros de la FIFA, declaró que la regla de los dos minutos tiene como objetivo reducir la pérdida de tiempo y mejorar el flujo del juego. La MLS aplica un enfoque similar, donde la regla se activa si un jugador permanece en el suelo más de 15 segundos y entra el fisioterapeuta.

En la reunión de la IFAB en enero, se acordó introducir un tiempo obligatorio fuera del campo para los jugadores que reciban asistencia, pero hubo desacuerdo sobre la duración. Hubo una fuerte oposición a la propuesta de dos minutos, por lo que se considerará un período de un minuto.

IFAB busca evitar la pérdida de tiempo en los partidos | AP

Tiempo para sustituciones y protocolo VAR

Otra propuesta es la introducción de un límite de tiempo de diez segundos para que los jugadores abandonen el campo durante una sustitución, algo que hasta ahora no estaba regulado.

En cuanto al protocolo VAR, en la reunión de trabajo anual de la IFAB, se recomendó que la intervención de la tecnología de video se siga limitando a cuatro situaciones que pueden cambiar el curso del partido (gol/no gol, penalti/no penalti, tarjetas rojas y error de identidad del jugador). Sin embargo, se enfatizó la idea de no interrumpir excesivamente el ritmo del partido ni ralentizar el juego.

En la última reunión de la IFAB se propuso que, cuando existan pruebas objetivas, el VAR tenga la autoridad para revisar las tarjetas rojas mostradas como consecuencia de una segunda tarjeta amarilla errónea, así como los casos de error de identidad donde se sancionó al jugador equivocado. También se sugirió que se permita a las competiciones que el equipo de videoarbitraje revise los saques de esquina concedidos tras una decisión manifiestamente errónea.

IFAB evaluará las tarjetas rojas que sean producto de una doble amarilla | AP

¿Cómo se aprueban las nuevas reglas?

Para que las nuevas reglas sean aprobadas, se necesita una mayoría, concretamente seis de los ocho votos. Cuatro votos pertenecen a las federaciones de futbol británicas (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), mientras que los cuatro votos restantes los tiene la FIFA, que representa a todas las demás federaciones del mundo.