Futbol

Aficionado del Tottenham se burla del físico de la pareja de Declan Rice en pleno partido

Declan Rice, futbolista del Arsenal | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:54 - 22 febrero 2026
La lamentable imagen se hizo viral en redes sociales; el jugador inglés hizo caso omiso

Arsenal hizo lo necesario y se llevó el Derbi del Norte de Londres ante Tottenham, imponiéndose con autoridad por 4-1 en un partido que reafirmó su dominio en la Premier League. Los Gunners fueron contundentes en el momento clave y aprovecharon las debilidades defensivas de los Spurs para quedarse con una victoria que mantiene viva su pelea en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, tras el silbatazo final, el foco no se centró únicamente en el resultado ni en el rendimiento colectivo del equipo de Mikel Arteta, sino en un episodio que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que tuvo como protagonista a Declan Rice y a su pareja, Lauren Fryer.

Declan Rice, futbolista del Arsenal | AP

La polémica con la pareja de Declan Rice en el Derbi de Londres

En redes sociales comenzó a circular una imagen en la que un aficionado del Tottenham sostenía su celular mostrando una fotografía de Lauren Fryer, pareja de Declan Rice, en lo que muchos interpretaron como una burla hacia su físico. El momento fue captado durante el encuentro y generó una ola de reacciones en distintas plataformas digitales.

Aunque Rice no volteó ni respondió a la provocación, la acción fue señalada por numerosos usuarios como un acto machista y ofensivo. Diversos sectores condenaron la actitud del aficionado, argumentando que este tipo de comportamientos desvían la esencia del futbol y fomentan ataques personales fuera del terreno de juego.

La burla al físico de la pareja de Rice | @FonsiLoaiza

Arsenal impone condiciones y golea a Tottenham

En lo estrictamente deportivo, Arsenal fue superior y lo reflejó en el marcador con un contundente 4-1 sobre Tottenham. Los Gunners mostraron eficacia frente al arco y aprovecharon los espacios que dejó el conjunto local, firmando una actuación sólida tanto en ofensiva como en el control del partido.

Tottenham intentó reaccionar en algunos lapsos del encuentro, pero no logró sostener el ritmo ni contener los ataques del rival. La diferencia en contundencia terminó marcando el rumbo del compromiso y dejando sin opciones a los Spurs ante su afición.

Eberechi Eze y Declan Rice | AP
