Basquetbol

Lakers homenajea a Pat Riley con un enorme detalle

Estatua de Pat Riley l AP
Jorge Armando Hernández 00:41 - 23 febrero 2026
El conjunto angelino rindió tributo a uno de sus mayores exponentes en el banquillo.

Una gran estatua se develó en las afueras de la arena de Lakers en Los Angeles la cual personifica al entrenador en jefe Pat Riley uno de los artífices de la era dorada Showtime de Lakers donde salieron campeones.

Juegan los Lakers | AP

La estatua de 2.43 metros de altura se posa en el Star Plaza junto a las de otras grandes figuras que fueron parte de esa época del Showtime, el propio Pat Riley asistió este domingo a la presentación y a su homenaje.

La estatua de Pat Riley mide 2.43 m de altura l AP

En su primera etapa dentro del cuerpo de entrenadores, Riley era asistente de entrenador en esa ocasión que Lakers obtuvo el campeonato. Tras tomar el puesto como entrenador en jefe llegó a 7 finales seguidas a pesar de nunca haber sido entrenador.

El tiempo ha pasado tan rápido. Siento que en todo lo que he hecho he sido bendecido. Estuve rodeado de grandeza

Actualmente Riley tiene 80 años de edad y a pesar de su etapa con Miami Heat, reconoce que sus raíces siempre estuvieron en Los Ángeles, donde fue jugador, comentarista, asistente y entrenador en jefe y donde obtuvo seis anillos de campeonato con el conjunto morado y oro.

Kareem Abdul- Jabbar y Magic Johnson elogiaron a Riley durante la ceremonia y destacaron porque a Los Ángeles se le conoce como Ciudad de Campeones.

Magic Johnson aseguró que los Lakers ya están viejos | AP

Cuando dicen ‘Ciudad de campeones’, podemos mirarte como uno de los arquitectos de ese eslogan. Has hecho más por nosotros de lo que jamás podríamos agradecerte

¿Qué representa hoy en día Pat Riley para Lakers?
Luka Doncic, nuevo base de Los Lakers | AP

En palabras de la gobernadora de Lakers, Jeanie Buss, Riley es como un ángel guardián para la franquicia de basquetbol así como la personificación de un líder en todos los aspectos, digno representante del Showtime.

NBA
