El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año

Una de las jugadas más polémicas en la NFL es el 'Tush Push', usada principalmente por los Philadelphia Eagles y, en algunas ocasiones, por los Buffalo Bills. Pese a que en la temporada pasada se especuló sobre una prohibición, aunque Rick McKay, copresidente del comité de competencia de la liga, declaró que la jugada continuará este 2026, o al menos eso parece.

No he visto ninguna propuesta de equipo al respecto", declaró McKay, tras un día de reuniones en el Combine de la NFL "Así que no lo imagino. Pero nunca se sabe".

Jalen Hurts, mariscal de campo de Philadelphia, precursor del Tush Push | AP

Antecedentes sobre la continuación de la regla

Hace unos meses, Adam Shefter, insider de la NFL en ESPN, declaró que no era viable que la conversación sobre la prohibición de la jugada volviera. Además del equipo de la Ciudad del Amor Fraterno y los Bills, diversos equipos crearon sus versiones del tush push, como los Pittsburgh Steelers y los Seattle Seahawks, aunque con ellos el centro iba a un ala cerrada y no el mariscal de campo.

En la Temporada 2025, el Tush Push se utilizó en 112 ocasiones, 11 más que en el 2024. Como se mencionó anteriormente, el equipo que más lo ocupó fue Philadelphia (27); el segundo equipo con la mayor cantidad de snaps con la jugada fueron los Bills (17).

Josh Allen, mariscal de campo de Bills

¿Qué es el Tush Push y el debate que iniciaron los Green Bay Packers?

Una jugada que parece indefendible -aunque en 2025 tuvo menos éxito que en 2024-, fue el sello de la casa de los Philadelphia Eagles en su Super Bowl. Consiste en un acarreo del mariscal de campo quien, tras el snap, es empujado desde atrás por sus compañeros de equipo para asegurar el primer down o el touchdown.

En febrero de 2025, después del título de los Eagles, los Green Bay Packers lanzaron una propuesta formal a la NFL para prohibir la jugada, con un lenguaje demasiado específico. La propuesta de los de Wisconsin prohibía que los jugadores ofensivos empujaran inmediatamente a un compañero alineado directamente detrás del centro y recibiera el centro.

Las reglas de la NFL son claras y, para poder prohibir una jugada, se necesita la aprobación de 24 de los 32 dueños; solo 16 apoyaron la prohibición. Después de una revisión y una nueva sesión para votar, los Packers volvieron a fracasar y el Tush Push se quedó… Y se quedará.