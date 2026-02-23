Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año

El Tush Push de Philadelphia en el Super Bowl LIX | AP
Emiliano Arias Pacheco 23:22 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Rich McKay, del comité de competencia de la liga, destacó que no ha existido una propuesta para erradicar la polémica jugada

Una de las jugadas más polémicas en la NFL es el 'Tush Push', usada principalmente por los Philadelphia Eagles y, en algunas ocasiones, por los Buffalo Bills. Pese a que en la temporada pasada se especuló sobre una prohibición, aunque Rick McKay, copresidente del comité de competencia de la liga, declaró que la jugada continuará este 2026, o al menos eso parece.

No he visto ninguna propuesta de equipo al respecto", declaró McKay, tras un día de reuniones en el Combine de la NFL "Así que no lo imagino. Pero nunca se sabe".
Jalen Hurts, mariscal de campo de Philadelphia, precursor del Tush Push | AP

Antecedentes sobre la continuación de la regla

Hace unos meses, Adam Shefter, insider de la NFL en ESPN, declaró que no era viable que la conversación sobre la prohibición de la jugada volviera. Además del equipo de la Ciudad del Amor Fraterno y los Bills, diversos equipos crearon sus versiones del tush push, como los Pittsburgh Steelers y los Seattle Seahawks, aunque con ellos el centro iba a un ala cerrada y no el mariscal de campo.

En la Temporada 2025, el Tush Push se utilizó en 112 ocasiones, 11 más que en el 2024. Como se mencionó anteriormente, el equipo que más lo ocupó fue Philadelphia (27); el segundo equipo con la mayor cantidad de snaps con la jugada fueron los Bills (17).

Josh Allen, mariscal de campo de Bills

¿Qué es el Tush Push y el debate que iniciaron los Green Bay Packers?

Una jugada que parece indefendible -aunque en 2025 tuvo menos éxito que en 2024-, fue el sello de la casa de los Philadelphia Eagles en su Super Bowl. Consiste en un acarreo del mariscal de campo quien, tras el snap, es empujado desde atrás por sus compañeros de equipo para asegurar el primer down o el touchdown.

En febrero de 2025, después del título de los Eagles, los Green Bay Packers lanzaron una propuesta formal a la NFL para prohibir la jugada, con un lenguaje demasiado específico. La propuesta de los de Wisconsin prohibía que los jugadores ofensivos empujaran inmediatamente a un compañero alineado directamente detrás del centro y recibiera el centro.

Las reglas de la NFL son claras y, para poder prohibir una jugada, se necesita la aprobación de 24 de los 32 dueños; solo 16 apoyaron la prohibición. Después de una revisión y una nueva sesión para votar, los Packers volvieron a fracasar y el Tush Push se quedó… Y se quedará. 

Logo de la NFL | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
23:28 Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
23:22 El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
22:56 “Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
22:50 "Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
22:25 Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
21:52 ¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU
21:39 ¡Lo lograron, lo rompieron! Chicharito reaparece con video en el que se muestra llorando
21:33 Dani Ceballos es baja del Real Madrid por lesión en la pantorrilla
21:20 Domènec Torrent enaltece a Pumas y Efraín Juárez: “no entiendo las críticas”
20:57 ¿Bancos cerrados este lunes 23 de febrero? Esto se sabe
Tendencia
1
Futbol ¡Capitán! Keylor Navas protagoniza emotivo momento con José Caicedo y la afición de Pumas
2
Futbol El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
3
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
4
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
5
Futbol Revelan inconformidad del Gato Ortiz por exclusión de la lista de candidatos para el Mundial 2026
6
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
Te recomendamos
Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
NFL
22/02/2026
El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
“Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
Otros Deportes
22/02/2026
“Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
"Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
Fórmula 1
22/02/2026
"Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
Futbol
22/02/2026
Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU
Futbol Nacional
22/02/2026
¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU