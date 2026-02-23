Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Seguridad de Aguascalientes aclara suspensión de partido de Liga MX Femenil

Partido entre Necaxa y Querétaro de la Liga MX Femenil | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 00:18 - 23 febrero 2026
Durante el partido entre Necaxa y Querétaro se escucharon supuestas detonaciones; Seguridad Pública lo esclarece

México estuvo envuelto por una ola de violencia que será recordada por años, lo que derivó en la suspensión de diversos eventos deportivos. Uno de los pocos eventos que prevaleció en nuestro país fue el juego entre Necaxa y Querétaro, de la Liga MX Femenil; aunque en el mismo se vivieron momentos de angustia por supuestas detonaciones de armas de fuego.

Sin embargo, después de la conclusión del partido, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Aguascalientes informó que el encuentro se desarrolló con normalidad. Además, se descartaron las detonaciones con arma de fuego al interior o en las inmediaciones del Estadio Victoria.

¿Qué pasó realmente en el Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil?

Las imágenes de las jugadoras de ambos planteles abandonando el terreno de juego se volvieron rápidamente tendencia entre los internautas. En videos circulados se puede percibir ligeros sonidos parecidos a detonaciones, pero la SSP explicó que realmente fueron escapes de autos modificados.

Cabe precisar que, minutos después de iniciado el segundo tiempo, se percibieron sonidos provenientes de escapes modificados de vehículos de colección que participaban en una exhibición en el exterior del inmueble, lo que generó confusión entre algunos asistentes", se lee en el comunicado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes confirmó que no pasó nada que pusiera en peligro la seguridad de los asistentes ni el desarrollo del encuentro. El partido terminó con victoria para las Centellas, con marcador de 2-1 sobre las queretanas.

El partido entre Necaxa y Querétaro fue suspendido | CAPTURA
El partido entre Necaxa y Querétaro fue suspendido | CAPTURA

¿Qué partidos se reprogramaron en México?

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantas, alías 'El Mencho', diversos grupos delictivos comenzaron con actos delictivos a lo largo del país, en particular en Jalisco. Es por eso que los dirigentes del futbol mexicano tomaron la decisión de suspender temporalmente algunos encuentros para salvaguardar la integridad de todos los partícipes. 

El primero fue el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil, que se tenía previsto celebrarse en la cancha del Estadio Akron. Además del encuentro del Circuito Rosa, dos juegos de Liga de Expansión también se pospusieron; la Liga MX también reprogramó el duelo entre Juárez y Querétaro. 

Necaxa vs Querétaro, partido que fue interrumpido en la Liga MX Femenil | IMAGO7
