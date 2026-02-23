Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Endrick sufre su primera derrota en la liga francesa con Lyon pero sueña con regresar al Real Madrid

Endrick en Francia | @OL
Jorge Armando Hernández 23:29 - 22 febrero 2026
El delantero de Real Madrid cedido al Lyon regresó tras cumplir una suspensión por tarjeta roja aunque no fue lo que el esperaba

Endrick fue cedido desde Real Madrid a Lyon de la Ligue 1 de Francia, había sido expulsado en el partido contra Nantes. Ahora, tras sumar un descalabro, el futbolista brasileño habló sobre su futuro regreso al conjunto español.

Su regreso de la suspensión no salió como el esperaba, en el partido contra Racing de Estrasburgo sufrió su primera derrota vistiendo la playera de Lyon.

Endrick atravesaba por un gran momento | X

El brasileño había recuperado la titularidad y salió seco y sin brillar del campo de Estrasburgo, aunque a pesar de todo destaca que le ha ido bien. Especialmente tras llegar al cuadro francés luego de una temporada de muy pocos minutos con el Real Madrid.

"No esperaba que me fuera tan bien. ¡Pero Dios es grande! Estaba destinado a estar aquí"

¿Cómo surgió el apodo 'Matador'?

Las expectativas sobre el delantero eran altas y pese a la derrota 3-1 el paso se mantiene firme y buscará hacer grande el apodo 'Matador' que le puso el mismo Mbappé

Este apodo surgió gracias a los consejos de Kylian Mbappé quien no solo le da consejos para superarse sino que le sugirió ese apodo. Aún así, Endrick no está seguro de usar ese sobrenombre y mencionó que lo pensará si es que le gusta.

Endrick marcó el gol de la diferencia | X @OL
Su regreso al Real Madrid

El delantero brasileño, además, no escondió su gran deseo de regresar y triunfar en el Real Madrid. A pesar de su complicado paso en su primera etapa con el equipo, su mejora con el Lyon lo ilusiona para pelear por título incluyendo la Champions League.

"Espero algún día volver a reunirme con Vinicius y Mbappé para ganar la Champions League y muchos otros títulos",
Endrick busca salir del Real Madrid | AP
