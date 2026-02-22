El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes

El abatimiento de ‘El Mencho’ ha generado una ola de violencia en diversos puntos de la República Mexicana; tras su fallecimiento este 22 de febrero ha trascendido que el líder del CNGJ tenía boletos para la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo a reportes, y especialmente Óscar Balderas asegura que el individuo ‘tenía boletos’ para la próxima justa mundialista, así lo expresó en una columna para Milenio con el título: “El Mencho” tiene boletos para el Mundial.

¿Qué resalta la columna?

"El juego será visto por 90 mil afortunados en las nuevas butacas del Coloso de Santa Úrsula y por otras 6 mil millones de personas en todo mundo. Un escaparate magnífico para el país, la Ciudad de México, políticos, deportistas, empresarios… y capos del crimen organizado", se resalta en la columna.

Baldera continúa resaltando lo siguiente: "El 7 de junio publiqué en DOMINGA, la revista de periodismo narrativo de MILENIO, que una fuente de alto nivel me confirmó que el gobierno de México había solicitado al de Estados Unidos que no se hiciera alguna acción de captura o eliminación de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante el 2026…”

En donde resalta que es debido a la violencia que podría generar a pocos meses del evento: “Por la violencia que podría generarse en las sedes mundialistas en México. Un “Culiacanazo” al estilo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras las miradas del mundo están sobre nuestro país, sería desastroso para la reputación mexicana.

"Mi fuente —quien corroboró su acceso a información clasificada con el envío de una fotografía inédita de Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano del “Mencho”, publicada en este diario— comentó después que el líder del CJNG incluso ha movido sus conexiones para conseguir boletos para los cuatro partidos mundialistas en el Estadio Guadalajara y obsequiarlos como premios a sus más fuertes y discretos aliados en la política y el empresariado. A él tampoco le conviene una disrupción en la Copa del Mundo 2026”, se menciona.

Después de un amplio desglose de la columna finaliza con la afirmación de los boletos adquiridos por el abatido narcotraficante en las recientes horas: “‘El “Mencho’ ya tiene sus boletos. En la Copa del Mundo 2026, él también es un jugador al que hay que ponerle marcaje personal, pero sin sacarle tarjeta roja. ¿Qué será más difícil para México: neutralizar el peligro de Sudáfrica o el del Cártel Jalisco Nueva Generación?".

Se confirmó la muerte del Mencho, líder del CJNG l RRSS

¿Quién era el Mencho?

Originario de Aguililla, Michoacán, Nemesio Oseguera nació el 17 de julio de 1966 y se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados tanto por el gobierno mexicano como por Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.