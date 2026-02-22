Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Barack Obama felicita a Alysa Liu, Mikaela Shiffrin y equipos de hockey tras oro en Milano-Cortina 2026

Barack Obama recordó a los atletas norteamericanos | AP
Mauricio Díaz Valdivia 17:38 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El expresidente de Estados Unidos no dejó pasar la oportunidad de felicitar a sus compatriotas

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó públicamente a los equipos varonil y femenil de hockey sobre hielo, así como a Alysa Liu, Breezy Johnson y Mikaela Shiffrin, tras su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. A través de sus redes sociales, el exmandatario reconoció el esfuerzo y los logros de los atletas que representaron a Team USA en una edición histórica.

Este domingo 22 de febrero, fecha en la que se celebra la clausura oficial de Milano-Cortina 2026, el mensaje de Obama cobra relevancia al coincidir con el cierre de unos Juegos en los que Estados Unidos firmó una actuación memorable. Las figuras mencionadas por el expresidente fueron protagonistas directas en la conquista de medallas y en momentos que ya forman parte de la historia olímpica invernal del país.

El equipo estadounidense de hockey tuvo una gran actuación | AP

Equipos de hockey de Estados Unidos brillan en Milano-Cortina 2026

Uno de los mayores logros para Team USA fue la medalla de oro en el hockey sobre hielo varonil. El conjunto estadounidense derrotó a Canadá en tiempo extra para conquistar su primer oro olímpico en la rama masculina desde 1980, desatando celebraciones históricas y consolidando una nueva generación dorada.

En la rama femenil, el equipo estadounidense también se colgó el oro tras vencer igualmente a Canadá en un duelo dramático que se definió en overtime. La capitana Hilary Knight fue determinante al marcar el gol del empate que llevó el partido al alargue, antes de que Megan Keller anotara el tanto definitivo.

Estados Unidos venció a Canadá en los Juegos Olímpicos | AP

Ambos títulos reafirmaron el dominio y la competitividad del hockey estadounidense en el escenario olímpico. No es casualidad que Barack Obama incluyera a los equipos de hockey en su mensaje de felicitación, reconociendo el impacto colectivo de dos planteles que marcaron la recta final de los Juegos de Invierno.

Alysa Liu, Breezy Johnson y Mikaela Shiffrin, figuras doradas de Team USA

En el plano individual, Alysa Liu fue una de las grandes historias de Milano-Cortina 2026. Tras haber anunciado su retiro después de Beijing 2022, la patinadora regresó a la alta competencia y conquistó el oro en la prueba individual femenina de patinaje artístico, además de contribuir al oro por equipos para Estados Unidos.

Breezy Johnson, por su parte, abrió el camino dorado para la delegación estadounidense al imponerse en el descenso alpino femenil. La esquiadora se llevó el título olímpico en una competencia sumamente cerrada, consolidándose como una de las referentes del esquí alpino mundial.

Felicitación de Obama en redes sociales | Captura de X

Otra leyenda que volvió a brillar fue Mikaela Shiffrin, quien recuperó la corona olímpica en el slalom. Con una actuación dominante, la estadounidense sumó un nuevo oro a su legado y demostró resiliencia tras la experiencia vivida en Beijing 2022. Las actuaciones de Liu, Johnson y Shiffrin explican por qué Barack Obama destacó sus nombres en un mensaje que celebra el orgullo y la excelencia de Team USA en la clausura de Milano-Cortina 2026.

Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones