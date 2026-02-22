Barack Obama felicita a Alysa Liu, Mikaela Shiffrin y equipos de hockey tras oro en Milano-Cortina 2026

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó públicamente a los equipos varonil y femenil de hockey sobre hielo, así como a Alysa Liu, Breezy Johnson y Mikaela Shiffrin, tras su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. A través de sus redes sociales, el exmandatario reconoció el esfuerzo y los logros de los atletas que representaron a Team USA en una edición histórica.

Este domingo 22 de febrero, fecha en la que se celebra la clausura oficial de Milano-Cortina 2026, el mensaje de Obama cobra relevancia al coincidir con el cierre de unos Juegos en los que Estados Unidos firmó una actuación memorable. Las figuras mencionadas por el expresidente fueron protagonistas directas en la conquista de medallas y en momentos que ya forman parte de la historia olímpica invernal del país.

El equipo estadounidense de hockey tuvo una gran actuación | AP

Equipos de hockey de Estados Unidos brillan en Milano-Cortina 2026

Uno de los mayores logros para Team USA fue la medalla de oro en el hockey sobre hielo varonil. El conjunto estadounidense derrotó a Canadá en tiempo extra para conquistar su primer oro olímpico en la rama masculina desde 1980, desatando celebraciones históricas y consolidando una nueva generación dorada.

En la rama femenil, el equipo estadounidense también se colgó el oro tras vencer igualmente a Canadá en un duelo dramático que se definió en overtime. La capitana Hilary Knight fue determinante al marcar el gol del empate que llevó el partido al alargue, antes de que Megan Keller anotara el tanto definitivo.

Estados Unidos venció a Canadá en los Juegos Olímpicos | AP

Ambos títulos reafirmaron el dominio y la competitividad del hockey estadounidense en el escenario olímpico. No es casualidad que Barack Obama incluyera a los equipos de hockey en su mensaje de felicitación, reconociendo el impacto colectivo de dos planteles que marcaron la recta final de los Juegos de Invierno.

Alysa Liu, Breezy Johnson y Mikaela Shiffrin, figuras doradas de Team USA

En el plano individual, Alysa Liu fue una de las grandes historias de Milano-Cortina 2026. Tras haber anunciado su retiro después de Beijing 2022, la patinadora regresó a la alta competencia y conquistó el oro en la prueba individual femenina de patinaje artístico, además de contribuir al oro por equipos para Estados Unidos.

Breezy Johnson, por su parte, abrió el camino dorado para la delegación estadounidense al imponerse en el descenso alpino femenil. La esquiadora se llevó el título olímpico en una competencia sumamente cerrada, consolidándose como una de las referentes del esquí alpino mundial.

Felicitación de Obama en redes sociales | Captura de X