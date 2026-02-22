Juegos Olímpicos de Invierno: Así fue la clausura de Milano Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina terminaron el domingo, día del Señor, cuando las llamas gemelas en las ciudades coanfitrionas de Milán y Cortina d’Ampezzo fueron apagadas como parte de una ceremonia de clausura dentro de la antigua Arena de Verona, aproximadamente a mitad de camino entre las sedes de montaña, valle y ciudad, muy dispersas, que hicieron de estos los Juegos de Invierno más extendidos en la historia.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry declaró la justa 2026 terminada en una ceremonia en Verona, diciéndole a los organizadores que “entregaron un nuevo estilo de Juegos de Invierno y que establecieron nuevos y altos estándares para el futuro”.

Terminan los Juegos Olímpicos de Invierno l AP

En total, se disputaron 116 pruebas con medalla en ocho deportes olímpicos a través de 16 disciplinas, incluida este año la presentación del esquí de montaña, a lo largo de 17 días de competencia.

¿Cómo fue la ceremonia?

En la ceremonia se rindió homenaje a la danza y la música italianas —desde la ópera lírica hasta el pop italiano del siglo XX y el ritmo de DJ de Gabry Ponte, quien puso de pie a los 1.500 atletas para un animado número de baile mientras confeti de colores explotaba en el escenario.

Antes, unos 1.500 atletas desfilaron hacia la arena agitando pequeñas banderas nacionales al ritmo de un animado popurrí de éxitos del pop italiano del siglo XX, mientras el público cantaba y tomaba asiento en el recinto de piedra en lugares marcados por luces verdes, rojas y blancas de la bandera italiana.

Concluyen los Juegos Olímpicos de Invierno l AP

La ceremonia, que duró dos horas y media, comenzó con un homenaje fantasioso a la ópera lírica italiana: el director de escena animó no solo al elenco de la clausura —entre ellos el cantante italiano Achille Lauro—, sino también a personajes de ópera que llevaban mucho tiempo inactivos y que estaban guardados en cajas dentro de los túneles del anfiteatro.

En el escenario, Madam Butterfly, con un traje rosa y verde brillante, y Aida, con capas doradas, salieron en cajas con espejos mientras músicos del siglo XVII interpretaban el alegre “Libiamo ne’ lieti calici” de La Traviata, un guiño a la larga historia de la Arena como sede de un festival de ópera de verano.

Los personajes de ópera, encabezados por el bufón Rigoletto, se desbordaron hacia la plaza exterior y se mezclaron con los atletas, divertidos y algo desconcertados, que portaban las banderas de sus países, algunos de los cuales sacaron sus teléfonos para filmar.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en la actividad del 17 de febrero / AP

Los medallistas de oro italianos de los Juegos de Lillehammer 1994 ingresaron al estadio con la llama olímpica, resguardada en un recipiente de vidrio veneciano. Los aros olímpicos, iluminados en blanco, aparecieron en lo alto de las escalinatas de piedra detrás del escenario, flanqueados por banderas nacionales, cuando uno de ellos alzó la llama en el centro del escenario.

Estos son los primeros Juegos para la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, doble campeona olímpica en natación, quien observó gran parte de la ceremonia junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

12 mil espectadores

Unos 12.000 espectadores se unieron a atletas y autoridades en la ceremonia de clausura, que fue un acto mucho más íntimo que la ceremonia de apertura, protagonizada por Mariah Carey y Andrea Bocelli dentro del estadio de fútbol San Siro de Milán, a la que asistieron más de 60.000 personas.

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno I AP

Entrega de estafeta a Francia

Uno de los momentos clave de la ceremonia ocurrió cuando la bandera olímpica se entrega al próximo país anfitrión de los Juegos de Invierno, Francia.

Los Juegos de Milán-Cortina abarcaron un área de 22.000 kilómetros cuadrados (8.500 millas cuadradas), desde los deportes de hielo en Milán hasta el biatlón en Anterselva, en la frontera con Austria; el snowboard y el descenso masculino en Valtellina, en la frontera con Suiza; el esquí de fondo se llevó a cabo en el Val di Fiemme, al norte de Verona; y el descenso femenino, el curling y los deportes de deslizamiento en la coanfitriona Cortina d’Ampezzo.

Es un modelo que se mantendrá para futuros Juegos, para evitar el gasto de construir nuevas instalaciones. Los Juegos de Invierno de 2030 en los Alpes franceses organizarán pruebas en los Alpes y en Niza, en el mar Mediterráneo, mientras que el patinaje de velocidad se celebrará en el extranjero en una sede aún por decidir.

La ceremonia de clausura concluyó con las llamas olímpicas apagadas en los dos pebeteros sin precedentes de Milán y Cortina, que se vio en Verona mediante un enlace de video. Un espectáculo de luces sustituyó a los fuegos artificiales, que no están permitidos en Verona, para proteger a los animales de posibles molestias.