Otros Deportes

Juegos Olímpicos de Invierno: las 5 grandes historia de Milan-Cortina

Donovan Carrillo llegó a la Final de Patinaje Artístico | AP
Mauricio Díaz Valdivia 17:36 - 21 febrero 2026
Estas son las historias más destacadas de la competencia olímpica invernal

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina han dejado momentos memorables que ya forman parte de la historia del deporte mundial. Entre récords absolutos, regresos legendarios y actuaciones inesperadas, la justa invernal regaló postales imborrables para los aficionados.

Desde la histórica participación del mexicano Donovan Carrillo hasta la consolidación de figuras como Johannes Høsflot Klæbo y Mikaela Shiffrin, Milano-Cortina fue escenario de hazañas que marcaron un antes y un después en el olimpismo invernal.

Johannes Klaebo fue uno de los atletas noruegos más destacados | AP

Donovan Carrillo y Klæbo, protagonistas entre historia y leyenda

El patinador mexicano Donovan Carrillo volvió a hacer historia al convertirse en el primer mexicano en disputar dos finales olímpicas consecutivas en patinaje artístico. En Milano-Cortina finalizó en la posición 22 con un total de 219.06 puntos, igualando su lugar de Beijing 2022, pero alcanzando su mejor marca personal de la temporada.

Su programa libre, realizado al ritmo de Elvis Presley, encendió al público en el Mediolanum Forum, que lo ovacionó por su carisma y energía sobre el hielo. Más allá del resultado, Carrillo reafirmó su papel como referente latinoamericano en los deportes de invierno.

Donocan Carrillo emocionó a los fans mexicanos | AP

En el esquí de fondo, el noruego Johannes Høsflot Klæbo se consolidó como leyenda absoluta al conquistar su novena medalla de oro olímpica. Con esta presea, superó a Bjorn Daehlie y Marit Bjorgen, convirtiéndose en el atleta con más oros en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Shiffrin regresa al trono y Shaidorov sorprende al mundo

Otra de las grandes historias de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina fue el regreso triunfal de Mikaela Shiffrin, quien ganó el oro en el eslalon femenil el 18 de febrero. Tras enfrentar desafíos personales y deportivos en ciclos anteriores, la estadounidense volvió a demostrar su calidad técnica impecable.

Con esta victoria, Shiffrin alcanzó 106 triunfos en su carrera profesional, reafirmando su estatus como una de las mejores esquiadoras de todos los tiempos y una de las figuras más dominantes del invierno olímpico.

Mikaela Shiffrin dejó en alto a Estados Unidos | AP

La gran sorpresa llegó en el patinaje artístico masculino con el kazajo Mikhail Shaidorov, quien se colgó el oro tras aprovechar los errores del favorito Ilia Malinin y cerrar con 291.58 puntos. Además, España celebró el debut olímpico del esquí de montaña (Skimo) con Oriol Cardona y Ana Alonso, pioneros en esta disciplina que marcó un nuevo capítulo para su país en la historia olímpica.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

