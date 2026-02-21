Santiago Giménez estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

No cabe duda que uno de los primeros grandes eventos deportivos del año han sido los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, que llegarán a su fin este fin de semana. Miles de aficionados al olimpismo se han dado cita en Italia para vivir la emoción de las disciplinas invernales, y entre los asistentes destacó la presencia de Santiago Giménez, delantero mexicano del AC Milan.

El atacante rossoneri fue captado en las gradas durante el partido de hockey sobre hielo entre Estados Unidos y Eslovaquia -además de que subió un video en sus redes en el estadio- encuentro que terminó con una contundente victoria estadounidense y su pase a la Gran Final. La imagen del exjugador de Cruz Azul rápidamente circuló en redes sociales, donde aficionados celebraron verlo disfrutando de uno de los eventos más importantes del calendario deportivo internacional.

Santiago Giménez en la victoria estadounidense | Captura de pantalla

La aparición de Santiago Giménez en Milano-Cortina no pasó desapercibida, especialmente por su vínculo con la ciudad. Desde su llegada al AC Milan, el mexicano se ha convertido en uno de los futbolistas más mediáticos en la Serie A, por lo que su presencia en un evento olímpico refuerza su creciente proyección internacional.

Además, su asistencia también refleja el momento que vive en Italia. Integrado plenamente a la vida milanesa, Giménez aprovechó un espacio en su agenda para sumarse a la fiesta olímpica y apoyar el espectáculo deportivo que paralizó a la ciudad.

¿Cómo fue la victoria de Estados Unidos ante Eslovaquia?

En lo deportivo, el combinado de Estados Unidos impuso condiciones desde el inicio ante Eslovaquia. Con el regreso de las estrellas de la NHL a la justa olímpica, el equipo norteamericano mostró su poderío ofensivo y ganó con marcador de 6-2 (2-0, 3-0 y 1-2), dominando el encuentro de principio a fin.

Victoria de Estados Unidos en los JJ OO de Invierno | AP

El cuadro estadounidense había sufrido en la ronda anterior, cuando derrotó por la mínima a Suecia en Milán, pero ante los eslovacos no dejó dudas. La victoria los coloca nuevamente en la pelea por la medalla de oro, algo que no consiguen desde hace 46 años.

Estados Unidos busca su primer oro olímpico desde el histórico triunfo 4-3 ante la Unión Soviética en el llamado ‘Milagro de Lake Placid’ en 1980. Desde entonces, solo han disputado una final más, en Vancouver 2010, cuando cayeron ante Canadá con el recordado gol de oro de Sidney Crosby.