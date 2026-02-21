Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Santiago Giménez estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

Santiago Giménez | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 20:02 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero del conjunto Rossoneri se dio cita para ver el hockey entre Estados Unidos y Eslovaquia

No cabe duda que uno de los primeros grandes eventos deportivos del año han sido los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, que llegarán a su fin este fin de semana. Miles de aficionados al olimpismo se han dado cita en Italia para vivir la emoción de las disciplinas invernales, y entre los asistentes destacó la presencia de Santiago Giménez, delantero mexicano del AC Milan.

El atacante rossoneri fue captado en las gradas durante el partido de hockey sobre hielo entre Estados Unidos y Eslovaquia -además de que subió un video en sus redes en el estadio- encuentro que terminó con una contundente victoria estadounidense y su pase a la Gran Final. La imagen del exjugador de Cruz Azul rápidamente circuló en redes sociales, donde aficionados celebraron verlo disfrutando de uno de los eventos más importantes del calendario deportivo internacional.

Santiago Giménez en la victoria estadounidense | Captura de pantalla

La aparición de Santiago Giménez en Milano-Cortina no pasó desapercibida, especialmente por su vínculo con la ciudad. Desde su llegada al AC Milan, el mexicano se ha convertido en uno de los futbolistas más mediáticos en la Serie A, por lo que su presencia en un evento olímpico refuerza su creciente proyección internacional.

Además, su asistencia también refleja el momento que vive en Italia. Integrado plenamente a la vida milanesa, Giménez aprovechó un espacio en su agenda para sumarse a la fiesta olímpica y apoyar el espectáculo deportivo que paralizó a la ciudad.

¿Cómo fue la victoria de Estados Unidos ante Eslovaquia?

En lo deportivo, el combinado de Estados Unidos impuso condiciones desde el inicio ante Eslovaquia. Con el regreso de las estrellas de la NHL a la justa olímpica, el equipo norteamericano mostró su poderío ofensivo y ganó con marcador de 6-2 (2-0, 3-0 y 1-2), dominando el encuentro de principio a fin.

Victoria de Estados Unidos en los JJ OO de Invierno | AP

El cuadro estadounidense había sufrido en la ronda anterior, cuando derrotó por la mínima a Suecia en Milán, pero ante los eslovacos no dejó dudas. La victoria los coloca nuevamente en la pelea por la medalla de oro, algo que no consiguen desde hace 46 años.

Estados Unidos busca su primer oro olímpico desde el histórico triunfo 4-3 ante la Unión Soviética en el llamado ‘Milagro de Lake Placid’ en 1980. Desde entonces, solo han disputado una final más, en Vancouver 2010, cuando cayeron ante Canadá con el recordado gol de oro de Sidney Crosby.

Victoria de Estados Unidos en los JJ OO de Invierno | AP
Últimos videos
Lo Último
21:04 Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
21:01 ¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
21:00 CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
20:37 ¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
20:36 Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
20:36 ¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.
20:31 Real Betis vs Rayo Vallecano: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J25 de LaLiga?
20:28 Polaca Kamila Sellier sale en camilla, herida en un ojo por patín en los 1,500 metros
20:02 Santiago Giménez estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026
20:00 Chivas, encabezados por Hormiga González, aterriza en Puebla para duelo ante Cruz Azul
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
4
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
5
Empelotados Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo
6
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Futbol
20/02/2026
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Christian Martinoli, narrador de TV Azteca l RÉCORD
Empelotados
20/02/2026
¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
Lucha
20/02/2026
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Lucha
20/02/2026
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Futbol
20/02/2026
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Futbol
20/02/2026
¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.