Futbol

Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca

Ramiro Pérez Vásquez 21:04 - 20 febrero 2026
El francés se calentó en el área de bancas durante polémico gol anulado a Tuzos

La tensión se apoderó del duelo entre Tigres y Pachuca cuando André-Pierre Gignac protagonizó un fuerte encaramiento con integrantes del cuerpo técnico de los Tuzos en plena área técnica. El delantero francés perdió la compostura tras la anulación del gol de Salomón Rondón, una decisión que ya había calentado los ánimos en el terreno de juego.

La jugada polémica se produjo después de que Salomón Rondón enviara el balón al fondo de las redes, pero el Gato Ortiz, invalidara la anotación por una falta previa en el área. La determinación encendió reclamos inmediatos tanto en la cancha como en los banquillos.

Gato Ortiz en el Tigres vs Pachuca l IMAGO7

¿Cómo fue el conato de bronca?

Gignac, quien seguía el encuentro con evidente intensidad, se dirigió hacia la zona donde se encontraba el cuerpo técnico hidalguense. Entre señalamientos y palabras cruzadas, el atacante reclamó de forma airada, generando un conato de bronca que obligó a intervenir a miembros de ambos equipos.

Las cámaras captaron el momento en que auxiliares y jugadores se interpusieron para evitar que el incidente pasara a mayores. El francés, visiblemente molesto, continuó gesticulando mientras era contenido por compañeros, en una escena que reflejó el alto voltaje emocional que se vivía en el estadio.

Así se pusieron en el área técnica tras polémica en el Tigres vs Pachuca l IMAGO7

Del lado de Pachuca, integrantes del cuerpo técnico también respondieron a los reclamos, defendiendo la postura arbitral y pidiendo calma. El ambiente se tornó tenso durante varios minutos, con el cuarto árbitro atento a cualquier conducta que pudiera ameritar sanción disciplinaria.

Una polémica decisión del Gato Ortiz 

La anulación del tanto cambió el ritmo del partido y elevó la presión sobre Tigres. La frustración acumulada terminó por explotar en la figura de su referente histórico, quien no ocultó su inconformidad ante lo que consideró una decisión determinante en el desarrollo del encuentro.

Aunque el incidente no pasó a mayores y el juego pudo reanudarse con normalidad, la imagen de Gignac encarado en el área técnica se volvió rápidamente viral en redes sociales. Aficionados y analistas debatieron sobre si el delantero se excedió en su reacción o si su molestia estaba justificada por el contexto.

Salomón Rondón ante Tigres l IMAGO7

Al final, más allá del resultado, el episodio dejó claro que el duelo entre Tigres y Pachuca se jugó con intensidad máxima dentro y fuera de la cancha. La polémica arbitral y la reacción del goleador francés añadieron un capítulo más a la rivalidad reciente entre ambos conjuntos del futbol mexicano.

