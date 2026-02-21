"Escándalo arbitral": Cantante Guerrero carga contra Katia Itzel García por penalti no marcado al América vs Puebla

¿Una falla arbitral más? Con pocos minutos jugados en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla vs América se tornó polémico tras un penalti reclamado por Henry Martín, capitán de las Águilas, en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Henry se queja de un jalón | CAPTURA DE PANTALLA

¿Hubo penalti contra Henry Martín?

En el minuto 14, un centro desde el corredor derecho puso en aprietos a la zaga camotera, sin embargo, el capitán de América no alcanzó a rematar el esférico por un jalón de Eduardo Navarro.

La sujeción se dio por varios segundos e incluso Henry cayó en el área del conjunto local, ante el reclamo de sus compañeros a la árbitro Katia Itzel García, quien dejó correr el encuentro.

Tuit del Cantante Guerrero | X

El Cantante Guerrero 'explota' contra Katia Itzel

El exsilbante mexicano y ahora analista de TUDN, Fernando Guerrero, se pronunció en redes sociales tras la polémica decisión de Katia Itzel. Además, el Cantante también criticó la nula aparición de los encargados del VAR.

"Escándalo arbitral. Penalti del tamaño del estadio a favor del América, el defensor de Puebla sujeta de manera grosera y descarada a Henry", escribió en X.

Katia Itzel García | IMAGO7

"Katia Itzel debió sancionar en cancha. Y en el VAR Erick Miranda, no sé qué está haciendo que no la llama", añadió Guerrero.

Pese a los reclamos de los jugadores americanistas, el encuentro siguió con un pobre desempeño de ambos equipos a lo largo de la primera mitad, aunque América logró romper el empate con gol de Raphael Veiga.