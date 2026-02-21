Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Escándalo arbitral": Cantante Guerrero carga contra Katia Itzel García por penalti no marcado al América vs Puebla

Katia Itzel y Henry Martín, en el Cuauhtémoc | IMAGO7
Axel Fernández
Axel Fernández 21:57 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exsilbante, ahora analista en TUDN, criticó la decisión de la árbitro tras una sujeción a Henry Martín

¿Una falla arbitral más? Con pocos minutos jugados en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla vs América se tornó polémico tras un penalti reclamado por Henry Martín, capitán de las Águilas, en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Henry se queja de un jalón | CAPTURA DE PANTALLA

¿Hubo penalti contra Henry Martín?

En el minuto 14, un centro desde el corredor derecho puso en aprietos a la zaga camotera, sin embargo, el capitán de América no alcanzó a rematar el esférico por un jalón de Eduardo Navarro.

La sujeción se dio por varios segundos e incluso Henry cayó en el área del conjunto local, ante el reclamo de sus compañeros a la árbitro Katia Itzel García, quien dejó correr el encuentro.

Tuit del Cantante Guerrero | X

El Cantante Guerrero 'explota' contra Katia Itzel

El exsilbante mexicano y ahora analista de TUDN, Fernando Guerrero, se pronunció en redes sociales tras la polémica decisión de Katia Itzel. Además, el Cantante también criticó la nula aparición de los encargados del VAR.

"Escándalo arbitral. Penalti del tamaño del estadio a favor del América, el defensor de Puebla sujeta de manera grosera y descarada a Henry", escribió en X.

Katia Itzel García | IMAGO7

"Katia Itzel debió sancionar en cancha. Y en el VAR Erick Miranda, no sé qué está haciendo que no la llama", añadió Guerrero.

Pese a los reclamos de los jugadores americanistas, el encuentro siguió con un pobre desempeño de ambos equipos a lo largo de la primera mitad, aunque América logró romper el empate con gol de Raphael Veiga.

Últimos videos
Lo Último
23:17 ¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla
23:16 Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”
22:58 El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca
22:52 Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”
22:42 Fox Sports México dejará de tener la concesión del nombre en los próximos meses, según reportes
22:24 Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”
22:12 ¡Suena la samba en Puebla! Raphael Veiga se estrena como goleador del América
21:57 "Escándalo arbitral": Cantante Guerrero carga contra Katia Itzel García por penalti no marcado al América vs Puebla
21:42 Amaury Vergara busca a adulto mayor, aficionado de las Chivas, que perdió gran parte de su casa en incendio
21:35 Cubo Torres le envía un mensaje a la Hormiga González por su festejo
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
4
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
5
Empelotados Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo
6
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla
Futbol
20/02/2026
¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla
Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”
Futbol
20/02/2026
Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”
El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca
Futbol
20/02/2026
El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca
Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”
Futbol
20/02/2026
Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”
Fox Sports México dejará de tener la concesión del nombre en los próximos meses, según reportes
Empelotados
20/02/2026
Fox Sports México dejará de tener la concesión del nombre en los próximos meses, según reportes
Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”
Futbol
20/02/2026
Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”