Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”

Matías Almeyda, conocido por siempre expresar su punto de vista, cuestionó con dureza al Comité de Competición por la suspensión de 7 juegos tras recibir la tarjeta roja en el partido ante el Alavés.

“No voy a modificar mi pensamiento”

El director técnico del Sevilla salió a conferencia de prensa previo a su duelo contra el Getafe, donde no ocultó su malestar por la sanción; el argentino cree firmemente que el castigo fue completamente injusto y que no modificará su postura.

Es una injusticia total. Yo pago con las fechas, pero no lo acepto y no va a modificar mi pensamiento. Mi reclamo, excesivo, fue para preguntar lo mismo que me pregunto ahora: ¿Por qué fui expulsado?, afirmándolo con certeza, añadiendo que nunca insultó al silbante, creyendo que los hechos no fueron bien interpretados.

Matías Almeyda durante un partido de futbol | MEXSPORT

No hay insultos. Una cosa es protestar una acción y otra es increpar o insultar. Eso, en mi caso, no existe.

Para dibujar todo, dicen que patee la botellita. Es más sencillo juzgarme desde ese lugar, añadió Almeyda.

Exigente calendario sin su DT

El equipo de Sevilla afronta una seguidilla de partidos bastante complicados para las aspiraciones del cuadro blanquirrojo, donde enfrentarán a los pesos pesados de LaLiga, además del Clásico ante el Betis de Álvaro Fidalgo.

Getafe vs. Sevilla, Jornada 25.

Real Betis vs. Sevilla, Jornada 26.

Sevilla vs. Rayo Vallecano, Jornada 27.

Barcelona vs. Sevilla, Jornada 28.

Sevilla vs. Valencia, Jornada 29.

Real Oviedo vs. Sevilla, Jornada 30.

Sevilla vs. Atlético de Madrid, Jornada 31.

El exdirector de las Chivas tiene al Sevilla en la posición n.º 13. de LaLiga con 7 ganados, 5 empatados y 12 perdidos. Los blanquirrojos se encuentran muy lejos de las posiciones de competencias europeas, por lo que la presión para “El Pelado” y su cuerpo técnico es real.