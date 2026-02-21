Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”

Matías Almeyda en LaLiga I X:@SevillaFC_ENG
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:24 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico del Sevilla se molesta por la sanción impuesta por lo sucedido en el partido ante Alavés.

Matías Almeyda, conocido por siempre expresar su punto de vista, cuestionó con dureza al Comité de Competición por la suspensión de 7 juegos tras recibir la tarjeta roja en el partido ante el Alavés.

“No voy a modificar mi pensamiento”

El director técnico del Sevilla salió a conferencia de prensa previo a su duelo contra el Getafe, donde no ocultó su malestar por la sanción; el argentino cree firmemente que el castigo fue completamente injusto y que no modificará su postura.

Es una injusticia total. Yo pago con las fechas, pero no lo acepto y no va a modificar mi pensamiento. Mi reclamo, excesivo, fue para preguntar lo mismo que me pregunto ahora: ¿Por qué fui expulsado?, afirmándolo con certeza, añadiendo que nunca insultó al silbante, creyendo que los hechos no fueron bien interpretados.
Matías Almeyda durante un partido de futbol | MEXSPORT

No hay insultos. Una cosa es protestar una acción y otra es increpar o insultar. Eso, en mi caso, no existe.

Para dibujar todo, dicen que patee la botellita. Es más sencillo juzgarme desde ese lugar, añadió Almeyda.
Matias Almeyda sería la opción A de Cruz Azul

Exigente calendario sin su DT

El equipo de Sevilla afronta una seguidilla de partidos bastante complicados para las aspiraciones del cuadro blanquirrojo, donde enfrentarán a los pesos pesados de LaLiga, además del Clásico ante el Betis de Álvaro Fidalgo.

  • Getafe vs. Sevilla, Jornada 25.

  • Real Betis vs. Sevilla, Jornada 26.

  • Sevilla vs. Rayo Vallecano, Jornada 27.

  • Barcelona vs. Sevilla, Jornada 28.

  • Sevilla vs. Valencia, Jornada 29.

  • Real Oviedo vs. Sevilla, Jornada 30.

  • Sevilla vs. Atlético de Madrid, Jornada 31.

El exdirector de las Chivas tiene al Sevilla en la posición n.º 13. de LaLiga con 7 ganados, 5 empatados y 12 perdidos. Los blanquirrojos se encuentran muy lejos de las posiciones de competencias europeas, por lo que la presión para “El Pelado” y su cuerpo técnico es real.

Matías Almeyda en entrenamiento con Sevilla I X:@SevillaFC_ENG
Últimos videos
Lo Último
23:17 ¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla
23:16 Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”
22:58 El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca
22:52 Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”
22:42 Fox Sports México dejará de tener la concesión del nombre en los próximos meses, según reportes
22:24 Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”
22:12 ¡Suena la samba en Puebla! Raphael Veiga se estrena como goleador del América
21:57 "Escándalo arbitral": Cantante Guerrero carga contra Katia Itzel García por penalti no marcado al América vs Puebla
21:42 Amaury Vergara busca a adulto mayor, aficionado de las Chivas, que perdió gran parte de su casa en incendio
21:35 Cubo Torres le envía un mensaje a la Hormiga González por su festejo
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
4
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
5
Empelotados Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo
6
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla
Futbol
20/02/2026
¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla
Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”
Futbol
20/02/2026
Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”
El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca
Futbol
20/02/2026
El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca
Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”
Futbol
20/02/2026
Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”
Fox Sports México dejará de tener la concesión del nombre en los próximos meses, según reportes
Empelotados
20/02/2026
Fox Sports México dejará de tener la concesión del nombre en los próximos meses, según reportes
Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”
Futbol
20/02/2026
Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”