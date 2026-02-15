Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Matías Almeyda en riesgo de una sanción histórica

Matías Almeyda en LaLiga I X:@SevillaFC_ENG
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 10:23 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico argentino fue expulsado y confrontó al árbitro en el césped, teniendo que ser sujetado por jugadores y cuerpo técnico

Matías Almeyda se enfrenta a la posibilidad de una suspensión histórica en LaLiga, misma que podría alcanzar los 12 partidos de castigo. La expulsión del técnico argentino en el empate a uno con el Aláves el pasado sábado en Sevilla ha dado origen a un proceso disciplinario basado en el detallado informe del árbitro, que ya se encuentra en manos del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol.

Matías Almeyda en entrenamiento con Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

El incidente comenzó en el minuto 85 de partido, cuando, según el acta del árbitro Iosu Galech, Almeyda fue expulsado por «protestar de manera ostensible una decisión arbitral, con gritos y gestos de desaprobación». Esta actitud, que se produjo a pesar de una advertencia previa del árbitro asistente, ya conlleva una sanción prevista entre dos y tres partidos.

Almeyda como entrenador del Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

Sin embargo, la situación del entrenador se agravó de inmediato: tras ver la tarjeta roja, Almeyda se negó a abandonar el área técnica, lo que obligó a interrumpir el partido durante varios minutos. Esta negativa podría acarrearle un castigo adicional de dos a tres encuentros más.

Almeyda en partido de LaLiga I X:@SevillaFC_ENG

La lista de incidentes no terminó ahí. Al salir del campo, el técnico «pateó una botella de agua de forma agresiva», un comportamiento que también puede ser sancionado. Además, Almeyda volvió a entrar al terreno de juego para confrontar al cuarto árbitro de manera similar, teniendo que ser retirado por miembros de su cuerpo técnico y por seguridad, lo que provocó otros tres minutos de interrupción.

El Comité de Disciplina analizará ahora si sanciona cada infracción individualmente o si las considera como un acto continuado. En el escenario más pesimista para el entrenador, el castigo total podría ascender a diez o doce partidos, lo que lo mantendría alejado de los banquillos durante varias semanas.

Almeyda en Sevilla I @SevillaFC
Últimos videos
Lo Último
12:04 “Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar
11:26 Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso
11:15 ¡Cazzu y Bad Bunny juntos en Argentina!: así fue el reencuentro
11:13 Juegos Olímpicos Milan-Cortina 2026: ¿Por qué descalificaron a la mexicana Sarah Schelper en esquí alpino?
10:51 Y se quejan del Cuauhtémoc: Wolverhampton derrota al Grimsby Town en una cancha irreconocible
10:37 ¿Ataque contra Yeri Mua? Le ponchan las llantas en el segundo piso del Periférico
10:23 Matías Almeyda en riesgo de una sanción histórica
10:23 Julián Araujo marca de último minuto para sellar remontada del Celtic
10:16 Gabriel Milito compara al América con Mazatlán
10:10 Raúl Jiménez entró de cambio en remontada de Fulham ante Stoke City en FA Cup
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
“Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar
Contra
15/02/2026
“Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar
Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso
Futbol
15/02/2026
Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso
¡Cazzu y Bad Bunny juntos en Argentina!: así fue el reencuentro
Contra
15/02/2026
¡Cazzu y Bad Bunny juntos en Argentina!: así fue el reencuentro
Sarah Schelper compitió en la prueba Super-G Race en el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Otros Deportes
15/02/2026
Juegos Olímpicos Milan-Cortina 2026: ¿Por qué descalificaron a la mexicana Sarah Schelper en esquí alpino?
Y se quejan del Cuauhtémoc: Wolverhampton derrota al Grimsby Town en una cancha irreconocible
Futbol
15/02/2026
Y se quejan del Cuauhtémoc: Wolverhampton derrota al Grimsby Town en una cancha irreconocible
¿Ataque contra Yeri Mua? Le ponchan las llantas en el segundo piso del Periférico
Contra
15/02/2026
¿Ataque contra Yeri Mua? Le ponchan las llantas en el segundo piso del Periférico