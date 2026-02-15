Matías Almeyda en riesgo de una sanción histórica

Matías Almeyda se enfrenta a la posibilidad de una suspensión histórica en LaLiga, misma que podría alcanzar los 12 partidos de castigo. La expulsión del técnico argentino en el empate a uno con el Aláves el pasado sábado en Sevilla ha dado origen a un proceso disciplinario basado en el detallado informe del árbitro, que ya se encuentra en manos del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol.

Matías Almeyda en entrenamiento con Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

El incidente comenzó en el minuto 85 de partido, cuando, según el acta del árbitro Iosu Galech, Almeyda fue expulsado por «protestar de manera ostensible una decisión arbitral, con gritos y gestos de desaprobación». Esta actitud, que se produjo a pesar de una advertencia previa del árbitro asistente, ya conlleva una sanción prevista entre dos y tres partidos.

Almeyda como entrenador del Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

Sin embargo, la situación del entrenador se agravó de inmediato: tras ver la tarjeta roja, Almeyda se negó a abandonar el área técnica, lo que obligó a interrumpir el partido durante varios minutos. Esta negativa podría acarrearle un castigo adicional de dos a tres encuentros más.

Almeyda en partido de LaLiga I X:@SevillaFC_ENG

La lista de incidentes no terminó ahí. Al salir del campo, el técnico «pateó una botella de agua de forma agresiva», un comportamiento que también puede ser sancionado. Además, Almeyda volvió a entrar al terreno de juego para confrontar al cuarto árbitro de manera similar, teniendo que ser retirado por miembros de su cuerpo técnico y por seguridad, lo que provocó otros tres minutos de interrupción.

El Comité de Disciplina analizará ahora si sanciona cada infracción individualmente o si las considera como un acto continuado. En el escenario más pesimista para el entrenador, el castigo total podría ascender a diez o doce partidos, lo que lo mantendría alejado de los banquillos durante varias semanas.