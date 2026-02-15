Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Arsenal golea en media hora al Wigan y avanza a los Octavos de Final de la FA Cup

Mukiele celebrando gol del Arsenal ante el Wigan l AP
Ramiro Pérez Vásquez 12:44 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Noni Mukiele, Martinelli y Gabriel Jesús comandaron el triunfo

El Arsenal firmó una actuación arrolladora en la cuarta ronda de la FA Cup al imponerse con autoridad 4-0 sobre el Wigan y avanzar a los Octavos de Final, en una noche en la que los “Gunners” resolvieron el encuentro en apenas 27 minutos. El equipo londinense salió decidido a evitar sorpresas y liquidó la eliminatoria con una ráfaga ofensiva demoledora.

¿Cómo inició la goleada?

El primer golpe llegó temprano, al minuto 11, cuando Noni Mukiele se sumó al ataque en una acción a balón parado y aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador. El lateral, atento y bien perfilado, no perdonó frente al arco y desató la euforia en las gradas, marcando el tono de lo que sería una velada sin sobresaltos para los locales.

Arsenal festejando ante el Wigan en la cuarta ronda de la FA Cup l AP

Apenas ocho minutos después, al 19’, el brasileño Gabriel Martinelli amplió la ventaja tras una gran jugada colectiva. El extremo recibió dentro del área, recortó hacia el centro y definió con precisión al poste más lejano, dejando sin opciones al guardameta del Wigan. El Arsenal ya dominaba con claridad tanto en posesión como en intensidad.

El vendaval continuó al minuto 23 con un autogol de Jack Hunt. En su intento por cortar un centro peligroso desde la banda izquierda, el defensor desvió el balón hacia su propia portería, firmando el 3-0 que prácticamente sentenció la eliminatoria antes de la media hora. El desconcierto en la zaga visitante era evidente ante la presión constante del cuadro londinense.

Arsenal golea al Wigan en la FA Cup l AP

El cuarto tanto llegó al 27’, cortesía de Gabriel Jesus. El delantero brasileño culminó una rápida transición ofensiva con un remate certero dentro del área, confirmando la superioridad absoluta del Arsenal en el primer tiempo. Con cuatro goles en menos de media hora, el partido quedó visto para sentencia.

Arsenal cerró el partido 

En la segunda mitad, el ritmo bajó considerablemente. El Arsenal manejó la ventaja con inteligencia, dosificando esfuerzos y rotando piezas pensando en los próximos compromisos. El Wigan intentó adelantar líneas para maquillar el resultado, pero careció de profundidad y claridad en los metros finales.

El dominio territorial y estadístico de los “Gunners” fue abrumador. La posesión, los disparos a puerta y la precisión en los pases reflejaron la diferencia de categoría entre ambos conjuntos. Más allá del marcador, la solidez defensiva del Arsenal también fue destacable, manteniendo el arco en cero sin mayores sobresaltos.

Arsenal se impone al Wigan en la cuarta ronda l AP

Con esta contundente victoria, el Arsenal avanza con paso firme a la siguiente ronda de la FA Cup, reafirmando su candidatura al título y demostrando que no está dispuesto a subestimar a ningún rival en el torneo más antiguo del futbol mundial. La goleada deja un mensaje claro: los londinenses quieren ser protagonistas hasta el final.

Últimos videos
Lo Último
14:58 ¡Renovados! Santos Laguna estrena nueva imagen en duelo ante Mazatlán
14:55 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
14:46 Zendaya es vista en CDMX: ¿qué está grabando la actriz en la capital?
14:34 Oblak se sincera tras bochornosa derrota del Atlético de Madrid: “Parece que LaLiga se ha tirado”
14:25 Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso
14:13 Kylian Mbappé listo para la Champions según Arbeloa
14:06 Famosa exestrella del Real Madrid revela que ahora es más taxista que futbolista
14:05 ¿Dónde y cuándo ver los Playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 en México? Canales y horarios
14:01 ¿Vuelve a los Raiders? Derek Carr condiciona su regreso de la NFL
13:52 Girona vs Barcelona: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 24 de LaLiga?
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¡Renovados! Santos Laguna estrena nueva imagen en duelo ante Mazatlán
Futbol
15/02/2026
¡Renovados! Santos Laguna estrena nueva imagen en duelo ante Mazatlán
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
15/02/2026
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Zendaya es vista en CDMX: ¿qué está grabando la actriz en la capital?
Contra
15/02/2026
Zendaya es vista en CDMX: ¿qué está grabando la actriz en la capital?
Rayo Vallecano y Atlético de Madrid pelean por los tres puntos en la Jornada 24 de LaLiga | X @RayoVallecano
Futbol
15/02/2026
Oblak se sincera tras bochornosa derrota del Atlético de Madrid: “Parece que LaLiga se ha tirado”
Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso
Futbol Internacional
15/02/2026
Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso
Kylian Mbappé listo para la Champions según Arbeloa
Futbol
15/02/2026
Kylian Mbappé listo para la Champions según Arbeloa