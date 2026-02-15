Arsenal golea en media hora al Wigan y avanza a los Octavos de Final de la FA Cup

El Arsenal firmó una actuación arrolladora en la cuarta ronda de la FA Cup al imponerse con autoridad 4-0 sobre el Wigan y avanzar a los Octavos de Final, en una noche en la que los “Gunners” resolvieron el encuentro en apenas 27 minutos. El equipo londinense salió decidido a evitar sorpresas y liquidó la eliminatoria con una ráfaga ofensiva demoledora.

¿Cómo inició la goleada?

El primer golpe llegó temprano, al minuto 11, cuando Noni Mukiele se sumó al ataque en una acción a balón parado y aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador. El lateral, atento y bien perfilado, no perdonó frente al arco y desató la euforia en las gradas, marcando el tono de lo que sería una velada sin sobresaltos para los locales.

Apenas ocho minutos después, al 19’, el brasileño Gabriel Martinelli amplió la ventaja tras una gran jugada colectiva. El extremo recibió dentro del área, recortó hacia el centro y definió con precisión al poste más lejano, dejando sin opciones al guardameta del Wigan. El Arsenal ya dominaba con claridad tanto en posesión como en intensidad.

El vendaval continuó al minuto 23 con un autogol de Jack Hunt. En su intento por cortar un centro peligroso desde la banda izquierda, el defensor desvió el balón hacia su propia portería, firmando el 3-0 que prácticamente sentenció la eliminatoria antes de la media hora. El desconcierto en la zaga visitante era evidente ante la presión constante del cuadro londinense.

Arsenal golea al Wigan en la FA Cup l AP

El cuarto tanto llegó al 27’, cortesía de Gabriel Jesus. El delantero brasileño culminó una rápida transición ofensiva con un remate certero dentro del área, confirmando la superioridad absoluta del Arsenal en el primer tiempo. Con cuatro goles en menos de media hora, el partido quedó visto para sentencia.

Arsenal cerró el partido

En la segunda mitad, el ritmo bajó considerablemente. El Arsenal manejó la ventaja con inteligencia, dosificando esfuerzos y rotando piezas pensando en los próximos compromisos. El Wigan intentó adelantar líneas para maquillar el resultado, pero careció de profundidad y claridad en los metros finales.

El dominio territorial y estadístico de los “Gunners” fue abrumador. La posesión, los disparos a puerta y la precisión en los pases reflejaron la diferencia de categoría entre ambos conjuntos. Más allá del marcador, la solidez defensiva del Arsenal también fue destacable, manteniendo el arco en cero sin mayores sobresaltos.

Arsenal se impone al Wigan en la cuarta ronda l AP