Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa será líder dos noches seguidas en LaLiga española (al menos hasta que juegue el Barca el lunes), después de un cómodo triunfo ante la Real Sociedad fraguado en dos penaltis provocados por Vinicius, y anotados por el brasileño, frente a una Real Sociedad irreconocible.

El conjunto madridista consigue su octavo triunfo consecutivo en un partido inesperadamente fácil, pues la Real venía de nueve partidos invicto (seis triunfos y tres empates) desde que el nuevo técnico Matarazzo tomara las riendas del equipo donostiarra.

El doblete de Vinicius vino con dos penas máximas: la primera, muy clara; y la segunda, bastante discutible tras otra entrada de Aramburu, que tendrá pesadillas hoy con el brasileño.

El Real Madrid es líder, en parte también gracias al buen partido de Gonzalo, que consiguió adelantar a los blancos en un primer gol de puro ariete, y aprovechando la ausencia de un Kylian Mbappé que estaba tocado y que fue reservado por Arbeloa de cara al partido del martes en la Champions ante el Benfica. La primera parte terminó con un tercer tanto de Fede Valverde, que hoy jugó de mediocentro, y dio paso a una segunda parte en la que apenas pasó nada, salvo el cuarto tanto, obra de Vinicius en los primeros minutos, y la reaparición de un Dani Carvajal que fue ovacionado por el Bernabéu.

Lo único negativo del Madrid fue la entrada de Huijsen en el único gol realista, dando pie a un penalti innecesario y por el que el jugador hispano-neerlandés fue criticado durante algunos minutos en el Bernabéu.