Courtois, sincero sobre el dinero: "La gente dice que tenemos salarios altos y que no deberíamos quejarnos"

Thibaut Courtois (33 años), uno de los mejores porteros del mundo, no se anduvo con rodeos al reconocer que los futbolistas ganan mucho dinero. “Los espectadores quieren ver a los mejores jugadores y tenemos que encontrar un equilibrio. Hay demasiados partidos y el riesgo de lesiones es cada vez mayor”, declaró el guardameta del Real Madrid.

El internacional belga, con 107 partidos con los 'Diablos Rojos', admitió que los futbolistas cobran mucho dinero y que no deberían quejarse por jugar demasiado. El gigante de 2 metros considera que sería necesario un equilibrio entre el número de partidos en una temporada y el ritmo al que juegan tanto en sus clubes como en sus selecciones nacionales.

Thibaut Courtois| AP

El mayor problema al que se enfrentan es el estado físico. “Tenemos que encontrar una proporción correcta, porque los mejores jugadores no siempre podrán jugar. Será difícil, cada vez más difícil.

Se ve en el caso de los que van con sus selecciones. Acumulan más fatiga y, por lo tanto, son más propensos a las lesiones”, sostiene el portero belga.

Cada vez con más frecuencia, los futbolistas han protestado contra el elevado número de partidos, que pone en peligro su salud. Pero Thibaut Courtois no comparte esta opinión y no se ha mordido la lengua.

Thibaut Courtois | AP

Thibaut Courtois: “¡Tenemos que encontrar un equilibrio! Porque hay demasiados partidos y cada vez más lesiones”

“La gente dice que ganamos mucho dinero, que no deberíamos quejarnos, y eso es cierto”, afirma Courtois. Quien reconoce que actualmente hay salarios altos en el mundo del fútbol, pero cree que no es motivo para que los jugadores no protesten por lo que está sucediendo.

El guardameta del Real Madrid subrayó que “hay demasiados partidos”, lo que representa un problema importante al que deben enfrentarse: “Los espectadores quieren ver a los mejores jugadores y tenemos que encontrar un equilibrio. Hay demasiados partidos y más lesiones, sobre todo si se añaden más eventos al calendario”.

Thibaut Courtois | AP

Courtois lo experimentó en carne propia, tras sufrir una grave lesión en la temporada 2023-2024. A los partidos de liga, de Copa y de la Liga de Campeones se sumaron los de nuevas competiciones, como el Mundial de Clubes.