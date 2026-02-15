Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Lando Norris explota contra Verstappen: "Si no le gusta, puede buscar otra cosa"

Lando Norris y Max Verstappen | @redbullracing
Axel Fernández
Axel Fernández 18:29 - 14 febrero 2026
Las críticas de Max sobre los cambios en los monoplazas de la F1 para 2026 no cayeron bien en el Campeón del Mundo

Vuelve el drama. La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cerca y con ella la tensión entre el Campeón del Mundo, Lando Norris, y el Subcampeón, Max Verstappen, ha renacido.

¿Por qué hay pique entre Norris y Verstappen?

Lando Norris, actual monarca de la máxima categoría del automovilismo deportivo, opinó sobre las recientes quejas de Max Verstappen por las nuevas regulaciones y el diseño de los futuros monoplazas.

De acuerdo con Mad Max, los cambios en los monoplazas para este 2026 los hacen "menos divertidos para conducir", algo que no le pareció al piloto británico de McLaren, quien buscará el Bicampeonato este año.

Para ser honesto, estos coches no son muy divertidos. No se siente como la Fórmula 1. Es un poco más como una Fórmula E con esteroides

"Las reglas son iguales para todos, así que debemos adaptarnos. Pero como piloto puro, disfruto conduciendo al límite, y en este momento no se puede pilotar así", lanzó el Tetracampeón del Mundo.

Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL
Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL

¿Qué dijo Norris de Verstappen?

Lando Norris no tardó en recibir las palabras del neerlandés y -como lo hizo a lo largo de 2025- le lanzó un dardo, sugiriendo que si no está a gusto con el rumbo de la F1, es libre de abandonar la competición.

Si quiere, puede parar. No tiene por qué estar en la F1

"Nos pagan una cantidad irrisoria por conducir. No hay queja. Puedo pilotar coches, viajar por el mundo y divertirme. Cualquiera puede irse y buscar otra cosa que hacer", comentó Lando.

McLaren tiene 70 podios combinados entre Norris y Piastri | IMAGO 7

¿Cuáles son los cambios para 2026?

El debate se originó a raíz de las modificaciones que se implementarán en los coches para 2026. Estos serán 30 kilos más ligeros, más cortos y estrechos. Además, contarán con aerodinámica activa y un sistema de potencia extra que reemplazará al DRS.

"Cada uno puede formarse su propia opinión, decir y decidir lo que quiere hacer. Nadie debería quejarse. A él no le gustó, y a mí sí", concluyó Norris.

Lando Norris, Campeón de la F1 | AP
