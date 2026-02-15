Antonio Mohamed rompe el silencio sobre su posible salida en verano

Uno de los rumores dentro de la Liga MX que más fuerza han tomado con el tiempo es el del posible traspaso de Antonio ‘Turco’ Mohamed de Toluca al Boca Juniors de la liga de Argentina. Sin embargo, el estratega habló sobre el tema y confirmó su postura y decisión.

Turco Mohamed en el Toluca vs Cruz Azul l IMAGO7

¿Adiós Mohamed?

Durante la conferencia de prensa posterior a la victoria de Toluca sobre los Xolos en la Jornada 6 del Clausura 2026, el estratega Bicampeón fue cuestionado sobre su posible salida en verano, asegurando que es un tema el cual no piensa tocar.

“Sobre ese tema ya no voy a hablar más, yo estoy muy contento en Toluca, tengo un contrato hasta 2027 con una posible salida en junio y de ser así sería solamente para descansar”, confesó Mohamed.

'Turco' Mohamed , entrenador de Toluca | MexSport

Además de aclarar su situación, el estratega de los Diablos confesó que está muy feliz en el equipo campeón, además de reafirmar su compromiso con el plantel y su deseo de seguir dirigiendo.

“Yo no dejaría a Toluca para ir a otro equipo, estoy muy comprometido con este proyecto, que quede muy claro, si sigo acá muy contento, yo no voy a cambiar este proyecto por ningún otro”, concluyó el técnico.

Turco Mohamed l IMAGO7

Tricampeonato y Concachampions

Con las recientes declaraciones de Mohamed, el equipo escarlata reafirma su deseo de seguir buscando sumar títulos, pues unas semanas antes, Mohamed aseguró que su prioridad es la Concachampions, pero también sueñan con el tercer título de liga consecutivo.

Por el momento, el Toluca se encuentra en la tercera posición del Clausura, solo con tres puntos menos que el líder. En cuanto al torneo internacional, los diablos tendrán su debut ante San Diego FC, en el duelo correspondiente a los Octavos de Final.