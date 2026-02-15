Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Antonio Mohamed rompe el silencio sobre su posible salida en verano

Turco Mohamed con Toluca | IMAGO7
Aldo Martínez 19:08 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El estratega argentino aseguró que su futuro está en México por mucho tiempo más

Uno de los rumores dentro de la Liga MX que más fuerza han tomado con el tiempo es el del posible traspaso de Antonio ‘Turco’ Mohamed de Toluca al Boca Juniors de la liga de Argentina. Sin embargo, el estratega habló sobre el tema y confirmó su postura y decisión.

Turco Mohamed en el Toluca vs Cruz Azul l IMAGO7

¿Adiós Mohamed?

Durante la conferencia de prensa posterior a la victoria de Toluca sobre los Xolos en la Jornada 6 del Clausura 2026, el estratega Bicampeón fue cuestionado sobre su posible salida en verano, asegurando que es un tema el cual no piensa tocar.

“Sobre ese tema ya no voy a hablar más, yo estoy muy contento en Toluca, tengo un contrato hasta 2027 con una posible salida en junio y de ser así sería solamente para descansar”, confesó Mohamed. 
'Turco' Mohamed , entrenador de Toluca | MexSport

Además de aclarar su situación, el estratega de los Diablos confesó que está muy feliz en el equipo campeón, además de reafirmar su compromiso con el plantel y su deseo de seguir dirigiendo.

“Yo no dejaría a Toluca para ir a otro equipo, estoy muy comprometido con este proyecto, que quede muy claro, si sigo acá muy contento, yo no voy a cambiar este proyecto por ningún otro”, concluyó el técnico.
Turco Mohamed l IMAGO7

Tricampeonato y Concachampions

Con las recientes declaraciones de Mohamed, el equipo escarlata reafirma su deseo de seguir buscando sumar títulos, pues unas semanas antes, Mohamed aseguró que su prioridad es la Concachampions, pero también sueñan con el tercer título de liga consecutivo.

Por el momento, el Toluca se encuentra en la tercera posición del Clausura, solo con tres puntos menos que el líder. En cuanto al torneo internacional, los diablos tendrán su debut ante San Diego FC, en el duelo correspondiente a los Octavos de Final.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
20:32 ¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
20:30 ¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
20:28 Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
20:22 Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
20:10 ¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
20:02 Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés
19:48 ¡Lamentable! Afición de Bravos recibe de manera hostil a Martín Varini en su regreso a Juárez
19:42 Atlético San Luis se lleva el Clásico de la 57 tras golear a Querétaro en casa
19:23 Pachuca derrota 3-1 a Atlas y se reencuentra con la victoria en casa
19:14 ¿Cuándo fue la última vez que se jugó el Clásico Nacional entre Chivas vs América en un 14 de febrero?
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
Empelotados
14/02/2026
¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
Contra
14/02/2026
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Futbol Nacional
14/02/2026
Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
Futbol
14/02/2026
Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
Fórmula 1
14/02/2026
¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés
Futbol
14/02/2026
Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés