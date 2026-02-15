Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León

Pierden una estrella. El gigante de Acero presenció otra dura lesión de uno de sus jugadores más importantes, pues el francés Anthony Martial corrió con mala surte y salió lesionado en el duelo de Monterrey ante León.

Anthony Martial lesionado en Rayados vs León | IMAGO7

La preocupación se encendió en el banquillo de Rayados cuando Anthony Martial tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir una lesión durante el partido ante León. El atacante francés salió de cambio al minuto 42, luego de una jugada en la que cayó de mala forma y de inmediato mostró señales de dolor en el hombro.

La acción se dio en una disputa del balón en la que Martial perdió el equilibrio y terminó impactando el césped con el brazo extendido. Tras quedar tendido por algunos segundos, el cuerpo médico ingresó para atenderlo mientras el futbolista se llevaba la mano al hombro.

🚨 ¡Noooo Martial se lesionó! 😨 El jugador francés no puede continuar en el partido y salió en camilla 🚑#SabadoFutbolero pic.twitter.com/cfbLHIUbIr — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 15, 2026

El dolor le impidió continuar por lo que no se dudó en realizar la modificación antes del descanso. La imagen del delantero saliendo en camilla rumbo al vestidor generó incertidumbre, especialmente por el momento que vive el equipo en la temporada.

Martial salió en camilla | IMAGO7

DIRECTO AL HOSPITAL

De acuerdo a información de TUDN, debido a la gravedad de la lesión el cuerpo médico de Monterrey decidió trasladar al francés a un hospital de la zona para conocer el alcance de la lesión de Martial.

Ahora se espera el reporte oficial del club para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación. En las próximas horas podrían realizarle estudios para descartar una lesión de mayor consideración en el hombro y definir si estará fuera solo algunos partidos o por un periodo más prolongado.