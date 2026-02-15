Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León

Anthony Martial sale lesionado | MEXSPORT
Ricardo Olivares 20:28 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El francés salió del campo en camilla minutos antes del descanso

Pierden una estrella. El gigante de Acero presenció otra dura lesión de uno de sus jugadores más importantes, pues el francés Anthony Martial corrió con mala surte y salió lesionado en el duelo de Monterrey ante León.

Anthony Martial lesionado en Rayados vs León | IMAGO7

La preocupación se encendió en el banquillo de Rayados cuando Anthony Martial tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir una lesión durante el partido ante León. El atacante francés salió de cambio al minuto 42, luego de una jugada en la que cayó de mala forma y de inmediato mostró señales de dolor en el hombro.

La acción se dio en una disputa del balón en la que Martial perdió el equilibrio y terminó impactando el césped con el brazo extendido. Tras quedar tendido por algunos segundos, el cuerpo médico ingresó para atenderlo mientras el futbolista se llevaba la mano al hombro.

El dolor le impidió continuar por lo que no se dudó en realizar la modificación antes del descanso. La imagen del delantero saliendo en camilla rumbo al vestidor generó incertidumbre, especialmente por el momento que vive el equipo en la temporada.

Martial salió en camilla | IMAGO7

DIRECTO AL HOSPITAL

De acuerdo a información de TUDN, debido a la gravedad de la lesión el cuerpo médico de Monterrey decidió trasladar al francés a un hospital de la zona para conocer el alcance de la lesión de Martial.

Ahora se espera el reporte oficial del club para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación. En las próximas horas podrían realizarle estudios para descartar una lesión de mayor consideración en el hombro y definir si estará fuera solo algunos partidos o por un periodo más prolongado.

Anthony Martial se lesiona | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
20:32 ¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
20:30 ¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
20:28 Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
20:22 Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
20:10 ¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
20:02 Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés
19:48 ¡Lamentable! Afición de Bravos recibe de manera hostil a Martín Varini en su regreso a Juárez
19:42 Atlético San Luis se lleva el Clásico de la 57 tras golear a Querétaro en casa
19:23 Pachuca derrota 3-1 a Atlas y se reencuentra con la victoria en casa
19:14 ¿Cuándo fue la última vez que se jugó el Clásico Nacional entre Chivas vs América en un 14 de febrero?
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
Empelotados
14/02/2026
¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
Contra
14/02/2026
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Futbol Nacional
14/02/2026
Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
Futbol
14/02/2026
Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
Fórmula 1
14/02/2026
¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés
Futbol
14/02/2026
Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés