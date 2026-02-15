Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Victoria que sale cara! Rayados vence por la mínima a León

Rayados vence a León | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 21:21 - 14 febrero 2026
Monterrey gana los tres puntos en casa, pero pierde a Anthony Martial por dura lesión

Monterrey consiguió su primer triunfo en casa del torneo tras imponerse a León en la jornada seis de la Liga MX, en un duelo intenso disputado en el Estadio BBVA y marcado por las decisiones del VAR y las emociones hasta el último minuto.

Apenas al minuto cinco, el central Fernando Hernández fue llamado al VAR para revisar un posible penal sobre Luca Orellano dentro del área. Tras analizar la jugada en el monitor, decidió no señalar la infracción, lo que mantuvo el empate sin goles en el arranque. Monterrey respondió rápido: al 10’, Óliver Torres sacó un disparo cruzado dentro del área que llevaba dirección al palo derecho, pero el arquero Jordan García alcanzó a desviar. Seis minutos más tarde, el español volvió a intentar, ahora con un zurdazo desde fuera del área que pasó muy cerca del poste derecho.

Rayados vence a León | IMAGO7

EL GOL Y LA LESIÓN

La insistencia albiazul encontró recompensa al 24’. Luca Orellano desbordó y mandó un servicio preciso al corazón del área, donde Sergio Canales apareció para conectar de cabeza y vencer al guardameta esmeralda para el 1-0. Antes del descanso, al 42’, Anthony Martial encendió las alarmas al salir de cambio tras resentirse del hombro, dejando incertidumbre sobre su estado físico. Así se fueron al medio tiempo con ventaja para los locales.

Sergio Canales celebra el gol | IMAGO7

En la segunda parte, Rayados siguió empujando. Al 64’, Stefan Medina ganó por alto dentro del área, pero José Rodríguez salvó prácticamente en la línea lo que parecía el segundo tanto. Al 84’, el silbante marcó penal a favor de Monterrey por una mano de Stiven Barreiro; sin embargo, tras una nueva revisión en el VAR, la decisión fue anulada. Cuando parecía que el cierre tendría dramatismo, al 89’ Lucas Ocampos mandó el balón al fondo de las redes, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar.

RAYADOS PELEA POR LIGUILLA

Con este resultado, Rayados llega a 10 puntos en el torneo y consigue su primera victoria como local en el presente campeonato, tomando confianza de cara a lo que viene en la Liga MX.

