Toluca se lleva un triunfo por la mínima ante unos Xolos sin idea

Toluca volvió a la senda del triunfo tras tres partidos sin conocer la victoria, ¿su víctima? Los Xolos de Tijuana. Con un solitario gol de Paulinho, el conjunto choricero hizo valer su condición de local y sumó tres puntos de oro en la búsqueda de subir puestos en el Clausura 2026.

Los Diablos Rojos mostraron su superioridad desde los primeros minutos, con la primera llegada de peligro de Jorge Roberto Díaz Price al minuto cuatro. El oriundo de Quintana Roo tuvo a bocajarro el primer tanto del partido, sin embargo, una mala definición evitó su gol.

Acciones del partido Toluca vs Tijuana | IMAGO7

Tan solo unos minutos después de esa jugada, los de la jauría tuvieron la ocasión más clara de todo el partido, con un disparo impoluto de Pablo Ortíz, que fue despejado por Hugo González. Tras esa jugada, los escarlatas hicieron del Nemesio Díez un averno y empezaron a apedrear el rancho de Toño Rodríguez.

El primer aviso fue por parte de Paulinho, quien al minuto 14 realizó una extraordinaria definición que mandó el balón al fondo de la red, pero fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, tan solo siete minutos después, el lusitano no perdonó y ahora sí realizó el primer y único tanto del encuentro, gracias a una gran jugada por la banda izquierda.

El tanto de Paulinho | IMAGO7

¿Cómo fue el segundo tiempo del Toluca vs Tijuana?

La segunda mitad comenzó y Toluca hizo suyo el balón de nueva cuenta, pero ahora la suerte nunca estuvo de su lado. Paulinho anotó de nueva cuenta a los Xolos, pero un fuera de lugar volvió a quitar el tanto del marcador.

Los escarlatas no se cansaron de tocar y tocar el balón, pero poco sirvió, pues Toño Rodríguez no tuvo alguna otra gran intervención. Eso sí, Paulinho cayó una gran cantidad de veces dentro del área, reclamando una pena máxima en todas ellas.

Paulinho | IMAGO7

¿Qué sigue para Toluca y Tijuana?

Después de una victoria importante y escalar hasta la tercera posición con 12 unidades, Toluca ahora tendrá que visitar Aguascalientes para enfrentarse al Necaxa. El equipo de Antonio Mohamed quiere mantener la buena racha, pues en la Jornada 8 enfrentará al mejor equipo -hasta el momento- del campeonato, las Chivas.

Por su parte, los de Tijuana se quedaron en el décimo lugar, aunque pueden bajar posiciones por los partidos pendientes. Para su buena fortuna, el conjunto del Loco Abreu recibirá la siguiente jornada al equipo desahuciado del Clausura 2026, Mazatlán.