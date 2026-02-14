Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Trump anuncia visita a Venezuela y adelanta que será “pronto”

Donald Trump confirma que viajará a Venezuela. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:44 - 13 febrero 2026
El presidente de Estados Unidos confirmó su intención de viajar al país sudamericano en medio de un momento clave en las relaciones bilaterales.

Este 13 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea realizar una visita oficial a Venezuela, aunque no especificó la fecha ni el itinerario de ese viaje. El mandatario hizo la declaración ante la prensa desde la Casa Blanca, en un contexto de relaciones estrechas con la administración interina venezolana y acuerdos energéticos entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que visitará Venezuela aunque no detalló aún la fecha de su viaje oficial. / AP

¿Qué dijo Trump sobre su visita a Venezuela?

Trump confirmó su intención de viajar a Venezuela cuando fue cuestionado por periodistas en la Casa Blanca, declarando: “Voy a visitar Venezuela; aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”.

El presidente subrayó que la relación bilateral con el gobierno venezolano, liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, es “muy buena”, y destacó la cooperación especialmente en el sector energético.

Trump destacó los avances en cooperación energética con Venezuela antes de confirmar su próxima visita al país. / AP

Contexto de la relación entre EE.UU. y Venezuela

La declaración de Trump se da en medio de una reconfiguración diplomática y económica tras acontecimientos recientes en Venezuela. La administración estadounidense ha abierto espacio para que importantes empresas petroleras operen en el país caribeño, tras emitir licencias que permiten actividades en el sector energético venezolano bajo supervisión de Washington.

Los Artistas son a favor de Donald Trump | AP
La posible visita de Trump ocurre en medio de una nueva etapa de vinculación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. / AP

Además, Estados Unidos ha reconocido formalmente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, un paso político relevante en la evolución de las relaciones entre los dos países.

El mandatario elogió la relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al anunciar su futura visita. AP
