Contra

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 14 de febrero en CDMX y Edomex?

¿Doble Hoy No Circula este sábado 14 de febero? / Pixabay
Laura Reyes Medrano
19:28 - 13 febrero 2026
La autoridad ambiental mantiene vigilancia por mala calidad del aire y podría activar restricciones vehiculares adicionales; revisa qué autos serían afectados y en qué horario aplicaría.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que podría implicar la aplicación del Doble Hoy No Circula sabatino para reducir emisiones contaminantes durante el Día del Amor y la Amistad. Esta medida restringe la circulación de más vehículos de lo habitual y se informará de forma oficial si se confirma antes de la mañana.

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial

¿Qué es el Doble Hoy No Circula?

La CAMe mantiene la contingencia por los altos niveles de ozono y mala calidad del aire en el Valle de México, por lo que este sábado 14 de febrero podría aplicarse el Doble Hoy No Circula, es decir, una restricción más amplia del programa normal que limita el tránsito de automóviles para proteger la salud de la población.

El objetivo del Doble Hoy No Circula es reducir la emisión de contaminantes por los autos. / Pixabay

Las autoridades anunciarán oficialmente si esta medida se confirma antes de la noche del viernes, dependiendo de cómo evolucionen los índices de contaminación.

¿Quiénes NO podrán circular?

Si la contingencia se mantiene y se aplica el Doble Hoy No Circula sabatino:

  • Todos los vehículos con holograma 2.

  • Todos los vehículos con holograma 1.

  • Carros con placas foráneas.

La restricción aplicaría desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edmex.

Autoridades activaron la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, afectando a l CDMX y Edomex. / Pixabay

Si la contingencia se suspendiera antes del sábado, la restricción se ajustaría al calendario habitual del Hoy No Circula Sabatino, donde solo algunos vehículos quedarían restringidos según el holograma y el número de placa.

Para evitar multas —que pueden incluir sanciones económicas y el remolque del vehículo al corralón— es fundamental verificar la calidad del aire y las actualizaciones oficiales de la CAMe antes de salir este sábado 14 de febrero. La situación podría cambiar si las condiciones atmosféricas mejoran en las próximas horas.

Los conductores que no respeten la restricción pueden ser acreedores a multas económicas. / iStock
