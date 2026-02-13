¿Por qué intentaron desalojar a Marx Arriaga de la SEP? Esto es lo que se sabe

Este viernes, Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, vivió un tenso momento en las instalaciones de la dependencia cuando, según denunció él mismo, elementos policiales y personal de seguridad intentaron desalojarlo de su oficina sin argumentos claros. El hecho ocurre en medio de disputas internas sobre políticas educativas y su permanencia en el cargo.

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. / Subsecretaría de Educación Básica

¿Qué ocurrió exactamente con Marx Arriaga en la SEP?

El funcionario público difundió videos en redes sociales donde se observa que policías ingresan al edificio ubicado en avenida Universidad, Ciudad de México, y le piden que abandone su oficina. Arriaga se niega y, en un momento del material, incluso reta a los agentes a ponerle esposas por quedarse en el lugar.

Arriaga aseguró que los oficiales “vinieron a intimidar” y que no presentaron “argumentos administrativos ni identificación” para justificar su presencia. Adicionalmente, convocó a una conferencia de prensa para las 17:00 horas de este mismo viernes, donde prometió denunciar “las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra”.

¿Posible destitución?

Arriaga ha estado envuelto en polémicas por su papel en la coordinación de los nuevos libros de texto gratuitos y su crítica abierta a ciertas políticas internas de la SEP, lo que ha generado tensiones con otros funcionarios y sectores políticos.