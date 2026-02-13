¿Por qué la Cineteca Nacional se va a paro laboral? Causas y demandas de los trabajadores

La Cineteca Nacional enfrentará un paro de actividades convocado por su personal, quienes han denunciado condiciones laborales precarias y exigen respuestas claras a una serie de demandas señaladas como históricas.

La protesta surge en un contexto de incertidumbre generalizada, donde la falta de contratos formales, pagos atrasados y ausencia de prestaciones básicas afecta a la mayoría de los empleados de la institución.

La movilización, organizada por la Colectiva Cineteca, responde a la acumulación de irregularidades, entre ellas la carencia de seguridad social, sueldos insuficientes y la sobrecarga de trabajo tras la apertura de nuevas sedes.

Los trabajadores de la Cineteca demandan mejores condiciones laborales / FB: @CinetecaMexico

¿Por qué la Cineteca Nacional se va a paro laboral?

El personal ha señalado a través de sus comunicados que estas inconformidades surgen tras años de condiciones laborales insuficientes. El paro representaría una respuesta ante la falta de avances en la regularización de pagos y contratos.

Entre las principales exigencias de los trabajadores están:

Formalización de jornadas laborales de 40 horas semanales con dos días de descanso.

Seguridad laboral con prestaciones de ley.

Contratos permanentes o de al menos tres años de duración.

Transparencia en la asignación de sueldos y salarios conforme a las actividades realizadas.

Contratación de más personal para cubrir la demanda en las tres sedes.

Ajuste de salarios acorde a las responsabilidades de cada área.

El paro sería este 14 de febrero en las tres sedes que tienen en la Ciudad de México / FB: @CinetecaMexico

La organización denuncia que cerca del 70% del personal, unos 240 empleados, labora bajo el esquema de honorarios, sin acceso a seguridad social ni prestaciones básicas.

El colectivo ha subrayado que esta situación no se debe a errores aislados, sino a políticas públicas que priorizan el costo sobre la dignidad y la salud de los trabajadores.

Fecha y sedes del paro en la Cineteca Nacional

El anuncio del paro ha generado expectativa en la comunidad cultural, pues implicaría la suspensión de actividades en los principales recintos de la Cineteca Nacional.

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Horario: 13:00 horas

Sedes: Cineteca Nacional Xoco (Av. México Coyoacán #389, Benito Juárez, CDMX) Cineteca Nacional Chapultepec Cineteca Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, CDMX)



La movilización está siendo organizada por la Colectiva Cineteca / FB: @CinetecaMexico

La manifestación será pacífica y se realiza buscando el apoyo de la comunidad cinematográfica y del público en general. Se ha invitado a los asistentes a llevar pancartas con la leyenda “Cineteca Nacional por la dignidad laboral”.

¿Qué respondió la Cineteca?

Por su parte, la Cineteca Nacional informó que está al tanto a la situación de los pagos y que ha realizado las gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento de sus compromisos.

En días previos publicaron un comunicado en el que dejaban saber que la mayoría de los prestadores de servicios profesionales recibió el pago correspondiente a enero, y se programó una reunión con los trabajadores para abordar la renovación de contratos y buscar soluciones.