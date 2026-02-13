Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver FC Juarez vs Necaxa? EN VIVO

Aldo Martínez 15:06 - 13 febrero 2026
Los Bravos reciben en la frontera a los Rayo en la jornada 6 del clausura 2026

FC Juarez recibirá a Necaxa en un importante encuentro correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. El escenario de este enfrentamiento será el Estadio Benito Juarez, donde los locales buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos valiosos en el torneo.

Necaxa en goleada ante San Luis | IMAGO7

En la tabla de posiciones, Necaxa llega mejor ubicado ocupando el puesto 11 con 6 puntos tras cinco partidos disputados, con un balance de 7 goles a favor y 7 en contra. Por su parte, FC Juarez se encuentra en una situación más complicada, ubicándose en la posición 15 con apenas 4 puntos en el mismo número de encuentros, habiendo anotado 7 goles pero recibido 10. La diferencia de dos puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial para los locales, quienes podrían igualar a su rival en puntos en caso de victoria, mientras que Necaxa busca alejarse de la zona baja y acercarse a los puestos de clasificación.

FC Juarez llega a este encuentro con una racha preocupante, habiendo conseguido solo una victoria en sus últimos cinco partidos. Los Bravos cayeron ante Pachuca (0-2), sufrieron una derrota ajustada frente a Cruz Azul (3-4), empataron con Santos Laguna (2-2) , perdieron contra Chivas (0-1) y lograron su única victoria visitando a Mazatlán (1-2). Por su parte, Necaxa muestra un rendimiento irregular con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Rayos vienen de golear a Atlético de San Luis (4-1), pero antes cayeron ante el América (2-0), perdieron contra Atlas (0-1) y por Monterrey (0-2), vencieron a Santos Laguna (1-3). Ambos equipos ocupan posiciones bajas en la tabla, lo que aumenta la importancia del encuentro.

Bravos en el Apertura 2025 | IMAGO7

El historial reciente entre FC Juarez y Necaxa muestra un equilibrio notable, con predominio de empates en sus últimos cinco enfrentamientos. El duelo más reciente terminó igualado 1-1 el 13 de septiembre de 2025 en casa de Necaxa. Anteriormente, el 16 de abril de 2025, empataron 2-2 en el Estadio Benito Juarez. El 24 de agosto de 2024, Necaxa logró una contundente victoria por 3-0 jugando como local. El 3 de febrero de 2024, igualaron 2-2 en Juarez, y el 16 de septiembre de 2023, empataron 1-1 en Aguascalientes. Este historial muestra que tres de los últimos cinco enfrentamientos terminaron en empate, con una victoria para Necaxa y ninguna para FC Juarez, lo que podría dar cierta ventaja psicológica a los visitantes.

Disputa del balón entre jugadores de Pachuca y FC Juárez l IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Juárez vs Necaxa?

  • FECHA: Sábado 14 de febrero

  • HORA: 19:06 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, México

  • TRANSMISIÓN: FOX ONE, Azteca 7

Necaxa goleó 4-1 a San Luis | IMAGO7
